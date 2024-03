Walging bij ESPN om gedrag van scheidsrechter Marc Nagtegaal tegen Lennart Thy: ‘Verschrikkelijk’

Marc Nagtegaal krijgt zaterdagavond na afloop van Fortuna Sittard - PEC Zwolle (3-1) grote kritiek te verwerken in het televisieprogramma De Eretribune. De scheidsrechter liet volgens de analisten van ESPN na om PEC in de tweede helft een strafschop te geven vanwege hands van Mitchell Dijks en gedroeg zich vervolgens naar tegenover .

Dijks kreeg de bal na een klein uur spelen bij een 1-0 voorsprong voor Fortuna in de eigen zestien op de hand. “Ik heb voor minder strafschoppen gegeven zien worden”, reageert analist Kees Kwakman op het moment. Ook drie andere tafelgasten, Ralf Seuntjens, Hugo Borst en Karim El Ahmadi, vinden dat PEC een strafschop had moeten krijgen van Nagtegaal. “Hier hoef je niks over te zeggen”, is Seuntjens helder in zijn analyse.

Waar Seuntjens meer woorden voor gebruikt, is om het gedrag van Nagtegaal tegenover Thy kort erna te veroordelen. De spits van PEC kwam verhaal halen bij de scheidsrechter vanwege de niet gegeven strafschop, waarna Nagtegaal Thy in woord en gebaar duidelijk maakte dat hij zijn mond moest houden. Thy kreeg bovendien geel vanwege zijn aanmerkingen. “Als je als speler aan komt lopen bij een scheidsrechter, dan mag dat allemaal niet. Maar hij mag wel zelf theatraal voor een speler met zijn handje doen. Dat kan ook overslaan op het publiek. Dat moet een scheidsrechter ook niet doen”, zegt de spits van De Graafschap.

Presentator Jan Joost van Gangelen is het volledig eens met Seuntjens: “Ja, dat is ook irritant.” Ook Kwakman veroordeelt het gedrag van Nagtegaal tegen Thy hard. “De scheids die dan nog even zo doet en geel geeft… Verschrikkelijk.” Van Gangelen: “Dat handje is erg hè.”