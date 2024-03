Ramaj opvallend mild na bepalend moment: 'Hadden alles nog in eigen hand'

Ajax-keeper weigert de zware nederlaag bij Aston Villa op te hangen aan de rode kaart die misschien wel had moeten krijgen voor een keiharde charge in de eerste helft. De Engelse spits kwam keihard inglijden op de Duitse sluitpost van de Amsterdammers, maar zag die actie slechts met geel worden bestraft. Luttele minuten later was het uitgerekend Watkins die volledig vrijstaand uit een hoekschop de eerste van de vier Aston Villa-treffers liet noteren.

Voor de camera's van ESPN laat Ramaj voorzichtig in het midden of hij vond dat Watkins rood had moeten hebben. "Hij ging voor de man, raakte de bal niet ofzo. Ik moet de beelden nog terugzien, maar de scheidsrechter besloot dat het geel was. Dus het is wat het is." Het feit dat Watkins mocht blijven staan was echter niet doorslaggevend, meent Ramaj: "We hadden alles in eigen hand, ook na deze actie."

Watkins raakte zelf overigens wél geblesseerd bij de charge op Ramaj. De Engels international kon nog wel blijven staan, maar moest zich na zijn openingstreffer alsnog laten vervangen door Jhon Durán. Die tekende in de tweede helft voor de 3-0, nadat Leon Bailey al voor de tweede Engelse treffer had gezorgd. Het slotakkoord was voor de pijlsnelle Fransman Moussa Diaby, die na halfslachtig ingrijpen van Borna Sosa de 4-0 eindstand op het bord schoot.

Ramaj moet toegeven dat het er geen moment inzat voor Ajax in Birmingham. "Aston Villa presste zoals we al verwacht hadden erg hoog, dus we kwamen niet goed in ons spel. We probeerden daarna een beetje de lange bal te spelen, maar zij kregen nog steeds maar één kans." Na rust zag hij het van kwaad tot erger gaan, helemaal toen Sivert Manssverk met zijn tweede gele kaart mocht inrukken. "Ja, we kunnen veel beter."