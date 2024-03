Van der Gijp geniet van 'aandoenlijke' beelden: 'Daar wordt hij intens gelukkig van. Heerlijk toch?'

René van der Gijp geniet van de beelden van Dick Advocaat, die donderdag met een kleine zege op Hull City debuteerde als bondscoach van Curaçao. In de uitzending van Vandaag Inside wordt 's avonds een videocompilatie van een druk coachende Kleine Generaal ingestart, waarop Van der Gijp de beelden betitelt als 'aandoenlijk'.

In het Turkse Antalya was een doelpunt van Rangelo Janga (onder meer ex-Willem II en -Excelsior, tegenwoordig op Cyprus actief voor Nea Salamina Famagusta) voldoende om de zege veilig te stellen bij het debuut van Advocaat. Aan Curaçaose zijde mocht Ajacied Ar'Jany Martha debuteren en speelden ook Eredivisiespelers als Eloy Room (Vitesse) en Sherel Floranus (Almere City) mee.

"Ik zag 'm bezig, en toen dacht ik bij mezelf: 'We hebben allemaal dromen. De man kan een vliegtuig kopen, een huis in Ibiza, een huis in Amerika, een flat in Miami, een boot in de Middellandse Zee... Maar het enige dat die man wil, is in zijn traingingspakje en zijn voetbalschoenen langs de kant staan. Daar wordt hij intens gelukkig van", zegt Van der Gijp over de 76-jarige Hagenees, die voor de zoveelste keer aan zijn 'laatste klus' als trainer is begonnen. "Dit is gewoon het allerleukste wat hij zich voor kan stellen", besluit Van der Gijp. "Heerlijk, toch?"

Curaçao bereidt zich in Turkije voor op de start van de WK-kwalificatie in juni van dit jaar. In de eerste groepsfase lootte het elftal van Advocaat Aruba, St. Lucia, Haïti en Aruba. De bovenste twee ploegen uit de poule gaan door naar een tweede ronde, waarin een ticket voor de eindronde van 2026 kan worden veiliggesteld.

