Van der Gijp ziet trainingsbeelden en lacht zich een breuk: 'Ze mochten niet met z'n drieën voorin het vliegtuig'

René van der Gijp kan in Vandaag Inside zijn lachen niet inhouden bij het zien van beelden van Dick Advocaat en zijn staf bij de nationale ploeg van Curaçao. De Kleine Generaal wordt op het Antilliaanse eiland bijgestaan door zijn vaste assistent Cor Pot, perschef Kees Jansma en arts Casper van Eijk, maar de trainingskleding van de Curaçaose bond zit de zeventigers duidelijk behoorlijk strak om het lijf.

De nationale ploeg van Curaçao verblijft momenteel in Turkije, om zich een weeklang voor te bereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden die in juni op het programma staan. Tot de eerste selectie die Advocaat samenstelde behoort een keur aan spelers die we in Nederland goed kennen, zoals bijvoorbeeld Vitesse-doelman Eloy Room, Ajax-back Ar'jani Martha en FC Groningen-routinier Leandro Bacuna en zijn jongere broertje Juninho, die onder contract staat bij Birmingham City.

"Cor heeft ook een pens", merkt Johan Derksen op zodra Pot in beeld komt, tot hilariteit van Van der Gijp. Ook de shirtjes van Jansma en Advocaat zelf vertonen immers een behoorlijke bolling rond de maagstreek. "Ze mochten niet met z'n drieën voorin zitten in het vliegtuig", lacht de voormalig international. Genee haalt een voorbeeld uit Nieuw-Zeeland aan, waar twee stevige vrouwen werden geweerd uit een vliegtuig. "Dat is toch fatshaming, dat kan tocht eigenlijk niet?", maar Derksen vindt van wel: "Ze hebben overal een naam voor, maar in het kader van de veiligheid kun je veel, hè?"

Geen gezicht

Van der Gijp blijft lachend naar de beelden kijken: "Dit is toch geen gezicht, dit?", vraagt hij zich af. Derksen doet een duit in het zakje: "Dit is zo'n tv-serie met van die oude mannetjes die op reis zijn. En Kees geneert zich nergens voor, met zijn strakke truitjes." Hélène Hendriks wijst naar Pot: "Maar Cor ook niet." Genee vraagt vervolgens of het klopt dat Pot 'altijd goed bij de vrouwen lag', waarop Derksen beaamt dat de assistent 'een charmeur eerste klas' is.

'Dat zal hij altijd blijven doen'

Daar heeft Van der Gijp vervolgens nog wel een voorbeeld van: "Je moet er ook een keer mee stoppen. Ik zat twee jaar geleden met Cor aan de bar bij de Harbour Club (een restaurant in Rotterdam, red.), en dan komt er een meisje van zeventien langs en zegt hij: 'Kom jij eens even bij ome Cor zitten', die denkt ook: 'Ja, sodemieter even lekker gauw op', weetjewel? Op een gegeven moment moet je een keer stoppen." Derksen vreest dat de 72-jarige assistent daar geen oren naar heeft: "Dat zit in die jongen en dat zal hij altijd blijven doen." Hendriks concludeert: "Leuke man."