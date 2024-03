Van der Gijp lacht zich helemaal suf om Rondo: 'Moet je kijken hoe dat gaat daar...'

René van der Gijp heeft maandagavond met grote verbazing zitten kijken naar het programma Rondo op Ziggo Sport. Rafael van der Vaart was één van de tafelgasten en baarde opzien door te herhalen - want hij zei het een dag eerder ook al in Studio Voetbal - dat de prestatie van Ajax in de heenwedstrijd tegen Aston Villa helemaal niet zo knap was en de ploeg uit Birmingham ondanks de huidige vierde plaats in de Premier League niet zoveel voorstelt. Van der Gijp keek vooral met verbazing naar de reactie van Marco van Basten.

Toen Ajax eind februari tijdens de loting voor de achtste finales van de UEFA Conference League werd gekoppeld aan Aston Villa, hield menig Ajacied z’n hart vast. De Amsterdammers zijn bezig aan een dramatisch seizoen, terwijl de club uit Birmingham juist heel veel indruk maakt. Het won dit seizoen al van Arsenal en Manchester City en bezet momenteel de vierde plaats in de Premier League. Ajax ontving dan ook veel complimenten naar aanleiding van het optreden vorige week, maar Van der Vaart vindt alle lof voor zijn oude werkgever nogal overdreven.

Dat herhaalde de oud-speler van ook Real Madrid, Tottenham Hotspur en HSV maandagavond in Rondo. Van der Gijp heeft er met verbazing naar zitten kijken. “Ik zat dat Rondo te kijken, maar dat is ook net alsof je naar een crematie zit te kijken”, lachte Van der Gijp dinsdagavond in Vandaag Inside. “Er is ook niemand die iets tegen een ander zegt hè? Die Van der Vaart raaskalt ook weleens. Het is wel leuk, maar dan zeg je als Van Basten zijnde toch: je hebt misschien wat te lang aan de lunch gezeten. Dat kan toch, op maandagmiddag. Maar die Marco joh… Ik zat te kijken. Moet je kijken hoe dat gaat daar.”

Vandaag Inside laat vervolgens het fragment zien. Van der Vaart begint over het feit dat Ajax in de heenwedstrijd tegen Aston Villa (0-0) slechts één keer op doel schoot en dat je in Engeland wel vaker een ploeg hebt die opeens boven verwachting presteert, zoals Leicester City in 2016. Van Basten hoort het aan, maar lijkt met zijn gedachten heel ergens anders te zijn. Johan Derksen is blij dat hij geen voetbalshows meer maakt. “Ik zit nou heel afstandelijk al die voetbalshows te kijken. Ik heb er zelf ook twintig jaar aan meegedaan. Het is me een geleuter. Er is niemand meer die iets leuks zegt”, aldus de Snor, waarop Wilfred Genee zegt dat Van der Vaart in Studio Voetbal nog weleens wat leuks wil zeggen/doen. “Bij Studio Voetbal is hij de enige die nog wat reuring brengt”, is Derksen het ermee eens.

Waardoor het komt dat tafelgasten in voetbaltalkshows vrijwel nooit meer iets opvallends zeggen, wil Albert Verlinde weten. “Wat ook meespeelt is denk dat ik dat ze graag bevriend willen blijven met de spelers, waardoor er altijd nog de mogelijkheid is om ze te interviewen en een band op te bouwen”, reageerde Genee. “Dat is ons niet helemaal gelukt”, zo klonk het nog.

