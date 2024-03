Van der Gijp hoort Steijn aan en moet iets van het hart: 'Dan moet je een vent zijn en zeggen...'

René van der Gijp is van mening dat voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn niet langer moet ‘zeuren’ over zijn mislukte periode in Amsterdam. De Hagenaar werd vorig jaar juni door voormalig technisch directeur Sven Mislintat aangesteld als nieuwe hoofdtrainer in de Johan Cruijff ArenA, maar trok na een aantal dramatische maanden de deur alweer achter zich dicht. Steijn schoof maandagavond nog aan in het programma Rondo om zijn verhaal en vooral beklag te doen over het transferbeleid van Mislintat.

De Duitse directeur baarde opzien door Steijn aan te stellen als opvolger van John Heitinga en daarmee nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Na een uitstekend seizoen met Sparta Rotterdam stond Steijn er weliswaar goed op, maar weinigen geloofden erin dat hij de man was die Ajax er na een zeer teleurstellende jaargang weer bovenop zou krijgen. Het huwelijk tussen Ajax en Steijn zou uiteindelijk niet langer dan vier maanden duren. Hij vertrok nadat de Amsterdammers door een 4-3 nederlaag bij FC Utrecht waren gedaald naar de zeventiende plaats, maar in de weken ervoor was het al heel onrustig in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen door de teleurstellende prestaties binnen de lijnen, maar ook vanwege de openlijke kritiek van Steijn op het transferbeleid van Mislintat. De Hagenaar stak zijn teleurstelling over de gang van zaken niet onder stoelen of banken en vertelde eind december in gesprek met De Telegraaf dat hij wel degelijk een wensenlijstje had ingediend, maar de Duitser besloot zijn eigen gang te gaan. Dat lijstje herhaalde Steijn maandagavond in Rondo. De aanwezigheid van Steijn in het programma op Ziggo Sport is Van der Gijp niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het vaste gezicht in Vandaag Inside is van mening dat de oefenmeester al veel eerder eieren voor zijn geld had moeten kiezen.

“Als je nou vijf spelers aanbrengt en er komen tien anderen… Dan ga je twee wedstrijden spelen en je denkt bij jezelf: dit wordt helemaal niets. Dan kun je ook zeggen tegen die Mislintat: hier heb je mijn fluitje, hier heb je m’n kleedkamertje, sleuteltje; doe het lekker zelf zoek het uit”, zei Van der Gijp dinsdagavond. “Maar nee, wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewacht, gewacht, gewacht totdat hij ontslagen werd en heeft wat centjes meegekregen. Dan moet je een vent zijn en zeggen: joh, sportief was het niet alles, maar ik heb er een leuk tweede huis op Ibiza aan overgehouden. Ja, wat maakt het uit? Ook goed, maar dan moet je nu niet meer zeuren joh.”

Johan Derksen kan zich vinden in de mening van zijn tafelgenoot, maar moet Steijn ergens ook wel zijn gelijk in geven. “Hij heeft wel gelijk dat die Duitser hem heeft overladen met ontdekkingen van zichzelf en de mensen die hij voorstelde vond ik niet zulke slechte suggesties”, aldus de Snor. Steijn vertelde in Rondo dat hij Stefan de Vrij graag naar Ajax had gehaald als ervaren kompaan van Jorrel Hato. Naast de verdediger van Internazionale stonden ook onder anderen Hakim Ziyech, Nick Olij, Noa Lang en Jerdy Schouten op het verlanglijstje van de eerder dit seizoen opgestapte trainer.