Ronald Koeman moet incasseren en krijgt sneer en advies van RB Leipzig-trainer

RB Leipzig-trainer Marco Rose heeft vrijdagmiddag op de persconferentie verdedigd naar aanleiding van de kritiek van bondscoach Ronald Koeman na zijn interland tegen Schotland. Koeman was kritisch op het niveau wat de speler van de Duitse club behaalde, maar Rose vindt dat Oranje het ook bij zichzelf moet zoeken.

"Ik kan Nederland alleen maar adviseren om te proberen Xavi in ​​een rol te plaatsen waarin hij zijn overduidelijke kwaliteiten kan laten zien", begint Rose. De trainer deelt daarmee indirect een kleine sneer uit aan Koeman, die het nog niet voor elkaar heeft gekregen om Simons in een rol te laten spelen waarin zijn kwaliteiten het beste naar voren gekomen. Simons heeft de afgelopen week ook contact gehad met zijn trainer bij RB Leipzig, zo geeft Rose toe.

"Ik heb contact gehad met Xavi. Mijn advies was om naar de bondscoach te luisteren en dingen te accepteren. Maar we mogen de zaken in Leipzig ook een beetje anders zien", vindt Rose, die het in Leipzig wél voor elkaar krijgt om de Nederlander goed te laten spelen. Simons was in 36 duels al goed voor negen goals en dertien assists en heeft zich ontpopt tot een van de smaakmakers in de Bundesliga.

Die lijn trok de oud-speler van PSV niet door in de interland van het Nederlands elftal tegen Schotland, zo vond Koeman na afloop: "Hij wil goed zijn voor het Nederlands elftal. Xavi is best zelfkritisch en zegt zelf ook dat hij te vaak de bal verloor, en dat dit niet kan. Op eigen helft moet je altijd denken aan balbezit houden, op die plekken kan dat niet gebeuren. Ik mag van hem verwachten dat hij zich daarin ontwikkelt", gaf de bondscoach aan.