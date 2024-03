Koeman staat bij Oranje voor een lastige keuze: 'Ineens had Simons er een concurrent bij'

was tijdens de voorgaande interlandperiodes onomstreden in het Nederlands elftal, maar kan bondscoach Ronald Koeman nog wel om heen? De aanvallende middenvelder van Atalanta Bergamo is in de eerste maanden van 2024 goed op schot en solliciteert nadrukkelijk naar een basisplaats in Oranje. Henk Spaan denkt dat Simons er in de persoon van Koopmeiners in elk geval een geduchte concurrent bij heeft.

PSV verbaasde vriend en vijand door Simons in de zomer van 2022 definitief binnen te halen. Het toptalent leek in eerste instantie op huurbasis de overstap te maken van Paris Saint-Germain naar PSV, maar verruilde de Franse topclub uiteindelijk transfervrij voor een avontuur in het Philips Stadion. Het huwelijk tussen PSV en Simons werd een groot succes. De aanvallende middenvelder won in Eindhovense dienst de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker én kroonde zich ook nog eens tot gedeeld topscorer van de Eredivisie.

De Eindhovenaren hoopten Simons langer binnenboord te houden, maar PSG maakte gebruik van een speciale clausule en haalde hem voor slechts een paar miljoen euro terug naar Parijs. De club verhuurde hem meteen door aan RB Leipzig. Ook de keuze voor de Duitse topclub heeft uitstekend uitgepakt. Simons is al vanaf de start van het seizoen een revelatie in de Bundesliga. In het Nederlands elftal wil het echter nog niet vlotten. Simons droeg tot op heden elf keer het shirt van zijn land, maar scoorde nog niet en verzorgde ook nog geen assist.

Tóch lijkt Simons - zeker gezien zijn prestaties bij RB Leipzig - ook eind deze maand zeker van een basisplaats bij Oranje. Spaan ziet echter dat Koeman met Koopmeiners nóg een uitstekende aanvallende middenvelder tot zijn beschikking heeft. Koopmeiners heeft evenals Simons nog niet heel veel potten kunnen breken in Oranje, maar maakt dit seizoen veel indruk bij Atalanta Bergamo. Na 33 wedstrijden in alle competities staat de teller op twaalf doelpunten en vier assists. Koopmeiners was afgelopen zondag nog tweemaal trefzeker tegen Juventus.

De oud-speler van AZ werkt dus in grootse vorm toe naar de komende interlands met het Nederlands elftal. Spaan is onder de indruk van diens eerste treffer tegen Juventus. “Koopmeiners had bij Atalanta een variant zonder kinderspel (verwijzend naar de vrije trap van Feyenoord tegen Heracles, red.)”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. “Scamacca deed net of hij schoot, Pascalic legde de bal opzij naar rechts waar Koopmeiners wachtte met zijn linker. Inslaand projectiel, beheerst geschoten met binnenkant. Ineens had Xavi Simons er een concurrent bij in Oranje”, zo klinkt het.

Koopmeiners speelde tot op heden twintig interlands, daarin was hij tweemaal trefzeker. Hij had in het laatste kwalificatieduel voor het Europees Kampioenschap in Duitsland - op bezoek bij Gibraltar - een basisplaats en maakte na 38 minuten op aangeven van Quilindschy Hartman zijn tweede treffer in het Nederlands elftal.