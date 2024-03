Ronald Koeman pakt twee spelers van Oranje aan na nederlaag tegen Duitsland

Bondscoach Ronald Koeman baalt van de doelpunten die het Nederlands elftal dinsdagavond incasseerde tegen Duitsland. Het eerste doelpunt van Duitsland ‘had er nooit in gemogen’ en voorafgaand aan het winnende doelpunt beging Antonio Rüdiger in zijn ogen een overtreding.

De 1-1 van Duitsland kwam voort uit een korte corner. Na drie passes kwam de bal terecht bij Maximilian Mittelstädt, die het leer in de linkerbovenhoek plaatste. Koeman is kritisch op de rol van Memphis Depay en Donyell Malen bij het tegendoelpunt. “We reageren wederom te traag met het innemen van verdedigende posities. Memphis kijkt nog de andere kant op als de corner kort wordt genomen.”

“We hebben drie jongens rondlopen die eigenlijk ‘blokkers’ zouden moeten zijn. Donyell sluit de passlijn niet af. In feite reageren we hier gewoon iets te laat. Hij schiet ‘m fantastisch in. Maar zo’n bal mag er nooit in als er zoveel mensen voor staan. Je moet dat schot blokken”, stelt de bondscoach in gesprek met de NOS.

Duitsland trok de wedstrijd in de slotfase naar zich toe, nadat het veldspel wat ‘rommelig’ werd als gevolg van de nodige wissels. “Er was in mijn optiek maar één speler bij Duitsland die het verschil maakte, dat was Musiala. Al het gevaar kwam van hem. Het is jammer dat het wederom uit een standaardsituatie gebeurt”, zegt Koeman over de 2-1, die viel uit een corner.

“Het is in eerste instantie een volle overtreding van Rüdiger op Weghorst. Hij loopt Weghorst vol in z’n rug. De bal valt op een schouder en valt binnen. Ik had nog vraagtekens of de bal wel geheel over de lijn was, maar blijkbaar hebben ze een chip in de bal die aangeeft dat het een doelpunt is. Laten we dat maar geloven”, concludeert de bondscoach.

Ronald Koeman is van plan om stampij te maken bij de UEFA en voelt zich gesteund door zijn collega-bondscoaches.