Ruud Gullit schrikt: 'Ik vond hem op het WK geweldig, maar het lijkt alsof hij niet weet wat hij moet doen!'

Ruud Gullit is geschrokken van het optreden van in het shirt van het Nederlands elftal tegen Schotland. De analist van Ziggo vond Gakpo in de oefeninterland geen schim van de voetballer die hij op het WK in Qatar zag schitteren namens Oranje.

"Het lijkt wel alsof hij niet weet wat hij moet doen, terwijl ik hem op het WK geweldig vond spelen", geeft Gullit aan in het programma Rondo op Ziggo Sport. "Toen speelde hij echt geweldig, maar ik heb er een heleboel niet goed zien voetballen. Ook Memphis vond ik niet goed spelen", zegt Gullit. Zijn opmerking over Memphis kon niet tot steun rekenen van tafelgast Arne Slot , die aan de hand van beelden aantoonde hoe belangrijk Memphis tegen de Schotten was in het aanvalsspel van het Nederlands elftal.

Gakpo en Memphis waren niet de enige spelers die Gullit niet goed vond spelen tegen Schotland, want ook Tijjani Reijnders kon de analist - ondanks een fraaie treffer - niet bekoren. Volgens Gullit kwam het Nederlands elftal pover voor de dag in de Johan Cruijff ArenA, aangezien te veel spelers van het Nederlands elftal in de opbouw niet weten welke keuze gemaakt moest worden.

