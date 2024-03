'Lastige keuzes' voor Koeman: indrukwekkend lijstje met afwezigen bij Oranje

Ronald Koeman staat de komende maanden voor de zware opdracht om een 23-koppige selectie voor het Europees Kampioenschap samen te stellen. De bondscoach van het Nederlands elftal uitte dinsdagavond na het oefenduel met Duitsland al kritiek op het feit dat nationale ploegen niet 26 maar ‘slechts’ 23 spelers mogen selecteren. Sportredacteur Rypke Bakker van NU.nl stelt een lijstje op met internationals die de afgelopen week afwezig waren en concludeert dat Koeman lastige knopen moet gaan doorhakken.

De keuzeheer had de voorbije interlandperiode graag willen gebruiken om met zijn mogelijke EK-selectie aan de slag te gaan, maar zag zowel in de aanloop naar als tussen de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland door meerdere spelers afhaken. Frenkie de Jong raakte een paar weken geleden geblesseerd aan zijn enkel, Joshua Zirkzee liep een blessure op bij Bologna, Brian Brobbey kwam niet ongeschonden uit de strijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax, Micky van de Ven moest verstek laten gaan en Feyenoord-sterkhouders Justin Bijlow en Calvin Stengs waren eveneens niet beschikbaar.

Daar bleef het niet, want in de aanloop naar het thuisduel met Schotland haakten zowel Stefan de Vrij als Quilindschy Hartman af. Daar kwam drie dagen na de ontmoeting met de Schotten Teun Koopmeiners nog bij. De middenvelder van Atalanta Bergamo kwam vrijdagavond als invaller weliswaar kort in actie, maar was niet fit genoeg om mee af te reizen naar Duitsland. Het lijstje met geblesseerden werd gedurende de interlandperiode langer en langer. En dan kon Koeman ook al geen beroep doen op Noa Lang en Steven Bergwijn. Lang staat al weken buitenspel bij PSV. Bergwijn maakte anderhalve week geleden zijn rentree bij Ajax, maar het Nederlands elftal kwam te vroeg. De aanvoerder van de Amsterdammers is inmiddels weer helemaal fit. Dat geldt niet voor Steven Berghuis.

“Het worden nog lastige keuzes voor Koeman om tot een lijst van 23 te komen”, concludeert Bakker dan ook in zijn tweet over de afwezigen bij Oranje. De bondscoach nam dinsdagavond al geen blad voor de mond over het besluit van de UEFA om niet 26 maar 23 spelers per nationale ploeg toe te staan. “Ik vind gewoon dat je 26 spelers moet kunnen selecteren. Ik vind het absurd. In deze periode, en dat zie je ook bij andere landen, zijn er zoveel blessures… Als er eentje wegvalt, kun je al niet meer elf tegen elf spelen. Een keeper mag je wel wisselen bij een blessure, maar veldspelers niet”, zei Koeman bij de NOS.

Op 7 juni moet de definitieve spelerslijst voor het EK binnen zijn bij de UEFA. “Dat is negen dagen voor de eerste wedstrijd. Als er wat gebeurt, wat dan? We zijn drie jongens (De Vrij, Hartman en Koopmeiners, red.) kwijt en daarnaast viel Brobbey uit. Ik vind het echt belachelijk dat het naar 23 moet”, aldus de bondscoach. Nederland neemt het in de groepsfase van het EK op tegen Frankrijk, Oostenrijk en, zo werd dinsdagavond duidelijk, Polen.

