'Santiago Giménez kan acties maken en is beter, want Luuk de Jong is buiten de zestien niet goed'

Andy van der Meijde vindt een sterkere spits dan , zo geeft de oud-voetballer aan in een video op Instagram. Van der Meijde, regelmatig te gast bij het programma Veronica Offside, vindt de Mexicaan een completere aanvaller.

"Giménez is beter, waarom? Omdat hij ook op de eerste meters heel snel is met de bal, dus die kan acties maken", legt Van der Meijde uit op zijn eigen Instagram-pagina. "Luuk de Jong heeft dat niet zo", vindt de analist, die in De Jong een spits ziet hele specifieke kwaliteiten, terwijl Giménez in zijn ogen meer te bieden heeft: "Hij (De Jong, red.) is in het strafschopgebied heel goed, maar daarbuiten is hij niet heel erg goed."

Het tweetal stond zondagmiddag tegenover elkaar op het veld en strijden samen nog om de topscorerstitel in de Eredivisie. De Jong is momenteel de topscorer met 22 doelpunten, terwijl Giménez - zondag ook trefzeker in het Philips Stadion - er twintig heeft gemaakt. Met AZ-spits Vangelis Pavlidis (21 goals) beschikken De Jong en Giménez nog over een andere serieuze concurrent.