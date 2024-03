Europees voetbal wordt moeilijk verhaal voor Heerenveen na teleurstelling tegen RKC

RKC Waalwijk en sc Heerenveen hebben zaterdagavond met 1-1 gelijkgespeeld. RKC, dat voor de derde opeenvolgende keer niet verloor, klimt door het puntje, en de nederlaag van Excelsior bij Go Ahead Eagles, naar de veilige vijftiende plaats. Heerenveen, dat juist voor de derde keer op een rij niet won, liet in de jacht op de play-off voor Europees voetbal wederom dure punten liggen.

Met het ingaan van speelronde 27 in de Eredivisie was ook het duel tussen RKC Waalwijk en sc Heerenveen niet ontbloot van belangen. De Waalwijkers voeren een stevige strijd om lijfsbehoud. Om rechtstreekse degradatie te ontlopen begon het met een marge van vijf punten voorsprong op nummer zeventien Vitesse. Zelf had het nadrukkelijk Excelsior in het vizier om ten koste van de Rotterdammers ook nog de promotie/degradatie play-off te ontlopen. De Friezen maken juist jacht op de play-offs voor Europees voetbal.

In het sfeervolle Mandemakers Stadion had sc Heerenveen in de eerste helft veel balbezit, met in de openingsfase een kans voor Pelle van Amersfoort. De spits kreeg de bal wel langs RKC-keeper Etienne Vaessen, maar niet over de doellijn. Patrik Wålemark ondernam vier doelpogingen namens de bezoekers, waarop Vaessen alleen op de eerste poging van de Zweed diende in te grijpen. RKC-spits David Min kreeg nog de beste kans, maar stuitte op Heerenveen-goalie Mickey van der Hart.

De tweede helft begon met slordigheden over en weer. Osame Sahraoui behield wel het overzicht na een goede actie en bediende Van Amersfoort, die van dichtbij raak kopte en zo zijn ploeg op 0-1 zette. Sahraoui werd nu meer in het spel van de bezoekers betrokken, waarmee de dreiging van de in het rood gestoken Friezen toenam. RKC dat, met de achterstand van Excelsior in Deventer, een gelijkspel wel goed leek te vinden, moest nu toch aanzetten. Beetje bij beetje kreeg het meer grip. Een van richting verandert schot van Kevin Felida bracht de stand weer in evenwicht. Met de gelijke stand kwam ook de voorzichtigheid bij RKC weer terug, terwijl de Friezen niet in staat waren om nog een tandje bij te schakelen.

RKC speelt aanstaande donderdag thuis tegen Almere City FC en volgende week zondag wacht de uitbeurt bij hekkensluiter FC Volendam. Twee belangrijke wedstrijden voor de Brabanders om in de jacht op continuering van het Eredivisieschap. Sc Heerenveen ontvangt komende woensdag FC Twente en krijgt zondag 7 bezoek van FC Utrecht. Ook voor de Friezen twee wedstrijden waarin bepaald gaat worden of zij bij blijven in de race voor een play-off ticket of af moeten haken.