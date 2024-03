Scheidsrechter aangepakt: 'Bespottelijk, hij maakt fout op fout, is vervelend en de weg kwijt!'

Journalist Tijmen van Wissing vindt dat Almere City zondagavond zwaar is benadeeld in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Almere City-aanvaller Thomas Robinet kreeg een directe rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler wegens een vermeende elleboogstoot, maar daar is de verslaggever van RTV Oost het totaal niet mee eens.

In het programma De Oosttribune blikt Van Wissing in gesprek met oud-trainer Jan van Staa terug op het discutabele moment in de wedstrijd tussen de twee promovendi. Zowel Van Staa als Van Wissing is van mening dat arbiter Higler de verkeerde beslissing heeft genomen door Robinet van het veld te sturen: "Ik vind dit ook niet eens geel. Ik vind het een bespottelijke beslissing van Laurens Gerrets (VAR), die moet je daar niet meer neerzetten", begint Van Wissing zijn betoog.

"Higler is ook de weg kwijt dit seizoen, die maakt fout op fout. Hij gaf Sven Sonneberg (verdediger Heracles) al een keer een kaart, daar was al helemaal niets aan de hand. Hij is ook heel vervelend", zegt Van Wissing na een opmerking van presentator Bert van Losser over de hautaine houding die Higler zou hebben ingenomen op het Erve Asito: "Ik denk dat wij zo langzamerhand wel kunnen stellen dat als Heracles in de Eredivisie blijft, ze dat voor een heel groot deel te danken hebben aan de arbitrage."

Heracles had eerder dit seizoen in eigen huis geluk tegen Vitesse toen Nicolas Isimat-Mirin tegen een rode kaart aanliep, waardoor de Almeloërs ondanks een zwak optreden de schade toch nog konden repareren. Hetzelfde vond zondagavond tegen Almere City plaats. De rode kaart van Robinet, die ook bij voetbalsupporters voor ontevredenheid zorgt, zorgde er mede voor dat de Almeerders de voorsprong uit handen gaven (2-2).