Schokkend: international van Frankrijk uit selectie gezet vanwege verbod op ramadan

In Frankrijk is er ophef ontstaan rondom . De negentienjarige middenvelder van Olympique Lyon is deze week namelijk uit de selectie van Frankrijk Onder-19 gezet, omdat hij weigerde zich te conformeren aan het beleid van de voetbalbond rondom de ramadan.

Op dit moment is de ramadan aan de gang. Dit is de voor moslims heilige vastenmaand waarin zij zich tussen zonsopgang en zonsondergang onthouden van onder andere drinken en voedsel. Diawara, wiens ouders afkomstig zijn uit Mali, volgt als moslim de in de vastenmaand geldende regels en neemt tijdens wedstrijden en trainingen overdag dus geen drinken en voedsel tot zich. Daar is de Franse voetbalbond (FFF) echter niet van gediend.

Artikel gaat verder onder video

Diverse Franse media, waaronder RMC Sport en Le Figaro, melden namelijk dat de FFF van zijn internationals verlangt dat zij tijdens trainingen van de nationale ploeg niet vasten. Diawara werd deze week toen hij zich meldde bij Frankrijk Onder-19 geconfronteerd met dit beleid, maar weigerde zich daarnaar te schikken. De FFF heeft vervolgens besloten om de jeugdinternational naar huis te sturen, zo klinkt het.

Het wegsturen van Diawara zorgt vanzelfsprekend voor geschokte reacties, onder meer op social media. President Philippe Diall van de FFF liet deze week in gesprek met Le Figaro uit over het beleid van de voetbalbond rondom de ramadan en benadrukte dat ‘neutraliteit’ voorop staat bij de nationale ploeg. "De voorwaarden die wij stellen aan de trainingen van onze nationale ploegen, zullen wij niet wijzigen om religieuze redenen”, voegde hij daaraan toe.

Diawara beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Olympique Lyon. De negentienjarige middenvelder staat in alle competities op elf wedstrijden in de hoofdmacht van de Franse club. Voor Frankrijk Onder-19 staat de teller inmiddels op drie interlands.