Sierhuis krijgt Johan Cruijff ArenA stil, ongelukkig moment voor Kaplan

heeft Fortuna Sittard zondagmiddag op een 1-2 voorsprong geschoten in Ajax. De spits van Fortuna deed zijn oude club pijn met een doelpunt halverwege de tweede helft.

Een pass van Branco van den Boomen richting Chuba Akpom werd onderschept door Iñigo Córdoba, die vrijwel meteen van buiten het strafschopgebied richting het doel van Ajax schoot. De inzet werd van richting veranderd door Ahmetcan Kaplan, waardoor Sierhuis de bal plots voor de voeten kreeg. Van dichtbij wist hij wel raak met de buitenkans. Het was alweer zijn vijfde treffer in zijn laatste drie competitiewedstrijden.

De spits van Fortuna speelde vanaf zijn elfde in de jeugdopleiding van Ajax en brak door bij Jong Ajax, waarvoor hij 41 officiële wedstrijden speelde (22 doelpunten). Aan het begin van het seizoen 2018/19 liet Erik ten Hag hem minuten maken in de Champions Leauge-voorrondewedstrijd tegen Sturm Graz (2-0 zege) en daarna ook in de Eredivisie tegen Heracles Almelo (1-1) en FC Emmen (5-0). Sierhuis verdween echter uit beeld, werd in de winterstop verhuurd aan FC Groningen en kwam nooit meer uit voor Ajax.

“Ajax is een groot deel van mijn opvoeding geweest”, zei de inmiddels 25-jarige aanvaller deze week tegen de NOS. “Ik heb tien jaar op De Toekomst rondgelopen, daar was ik bijna vaker dan thuis. Je leert op De Toekomst bepaalde normen en waarden en je wordt er als voetballer gevormd.” Sierhuis kreeg ook de vraag of hij ooit wil terugkeren. “Als voetballer heb je natuurlijk ambities en wil je het hoogst haalbare bereiken. Waar mijn plafond ligt, durf ik niet in te vullen. Maar de stap van Fortuna naar Ajax is erg groot. Wellicht?”