'Ik ben gevormd bij Ajax. Een terugkeer? De stap is erg groot, wie weet'

is zondag even terug bij Ajax. Met Fortuna Sittard gaat de spits op bezoek in de Johan Cruijff ArenA, het stadion waarin hij drie wedstrijden speelde voor Ajax 1. In een interview met de NOS zegt Sierhuis dat hij gevormd is bij Ajax.

De spits van Fortuna speelde vanaf zijn elfde in de jeugdopleiding van Ajax en brak door bij Jong Ajax, waarvoor hij 41 officiële wedstrijden speelde (22 doelpunten). Aan het begin van het seizoen 2018/19 liet Erik ten Hag hem minuten maken in de Champions Leauge-voorrondewedstrijd tegen Sturm Graz (2-0 zege) en daarna ook in de Eredivisie tegen Heracles Almelo (1-1) en FC Emmen (5-0). Sierhuis verdween echter uit beeld, werd in de winterstop verhuurd aan FC Groningen en kwam nooit meer uit voor Ajax.

“Ajax is een groot deel van mijn opvoeding geweest”, legt de inmiddels 25-jarige aanvaller uit. “Ik heb tien jaar op De Toekomst rondgelopen, daar was ik bijna vaker dan thuis. Je leert op De Toekomst bepaalde normen en waarden en je wordt er als voetballer gevormd.” Sierhuis krijgt de vraag of hij ooit wil terugkeren. “Als voetballer heb je natuurlijk ambities en wil je het hoogst haalbare bereiken. Waar mijn plafond ligt, durf ik niet in te vullen. Maar de stap van Fortuna naar Ajax is erg groot. Wellicht?”

Zondag zal Ajax in ieder geval scherp letten op Sierhuis, met name omdat hij vorige week zondag een historische wedstrijd speelde tegen Excelsior (5-2 zege). Hij werd de eerste speler sinds Dirk Kuyt in december 2005 die in een Eredivisie-wedstrijd goed was voor drie goals en twee assists. Sierhuis maakte zijn drie doelpunten voor de 34ste minuut, de op één na snelste Fortuna-hattrick ooit in de Eredivisie. Alleen Arthur Hoyer (24 minuten in 1985) had minder tijd nodig. “Afgelopen zondag viel alles op zijn plek. Dat was een unieke dag voor mij”, beseft Sierhuis.