Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip voert één wijziging door voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard

Ajax gaat op zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard waarschijnlijk beginnen met Josip Sutalo in plaats van Devyne Rensch. Tegen Aston Villa hielden de Amsterdammers knap de nul, en kan de ploeg volgende week in Birmingham proberen een plekje in de kwarfinale van de Conference League te bemachtigen. Eerst komt Fortuna Sittard nog op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

In het duel tegen Aston Villa begon Ajax nog met Rensch in de basis, maar de back zal niet inzetbaar zijn dit weekend. Hij zit zijn eerste van twee Eredivisiewedstrijden schorsen uit. Volgens het Algemeen Dagblad is Sutalo zijn vervanger voor de wedstrijd tegen Fortuna. Tegen FC Utrecht was de Kroaat nog geblesseerd.

Artikel gaat verder onder video

Ook tegen Aston Villa deed Sutalo niet mee, want voor die wedstrijd was hij geschorst, nadat hem in de wedstrijd tegen FK Bodø/Glimt de rode prent getoond werd. Voor de rest zijn er volgens de krant geen verrassingen in het basiselftal bij Ajax. Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie. De club uit de Nederlandse hoofdstad staat twee punten voor op Go Ahead Eagles, dat dit weekend verloor van PSV, en vier punten achter AZ Alkmaar.

Bij Fortuna Sittard staat naar verwachting ook Kaj Sierhuis gewoon in de basis. De spits, die nota bene werd opgeleid in Amsterdam, scoorde vorige week in de wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam nog drie keer. De Limburgers staan momenteel tiende op de ranglijst, en zullen alle zeilen bij moeten zetten om nog aan de play-offs voor Europees voetbal te denken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Henderson, Mannsverk, Taylor, Hlynsson; Brobbey

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Verrips; Pinto, Guth, Siovas, Dijks; Özyakup, Duarte, Lonwijk; Oratmangoen, Córdoba, Sierhuis.