Sjaak Swart bewierookt door uitblinkende Ajacied: 'Hij was een steunpilaar, we hebben een band opgebouwd'

Sjaak Swart is belangrijk geweest voor , die de laatste weken indruk heeft gemaakt tijdens zijn eerste minuten in het eerste elftal van Ajax. De Turkse centrumverdediger is langdurig geblesseerd geweest, maar heeft veel gehad aan de steun van een van de clubiconen van de Amsterdammers. Er is een speciale band opgebouwd tussen Swart en Kaplan.

In gesprek AjaxLife gaat Kaplan in op zijn periode bij Ajax, die tot dusver vooral in het teken stond van blessureleed en revalideren. Inmiddels is Kaplan basisspeler en laat hij zich uitstekend gelden, maar de Turkse centrale verdediger heeft ook een zware periode meegemaakt. Drie mensen, Steven Berghuis, Atilla Yildirim (jeugdtrainer) en Swart, hebben Kaplan in de voor hem lastige periode bij Ajax geholpen. Met Swart, veel op Sportpark De Toekomst te vinden, bouwde de voetballer zelfs een speciale band op.

"Hij was voor mij een belangrijke steunpilaar", zegt Kaplan tegenover AjaxLife over Swart: "Ik heb hem hier op de club leren kennen, maar durf wel te stellen dat we een band hebben opgebouwd. Hij heeft heel veel met mij gepraat rondom mijn wedstrijden voor Jong Ajax en tijdens mijn blessure. Sjaak kwam regelmatig vragen hoe het met me ging. Hij vertelde steevast dat ik geduldig moest zijn en dat mijn kans zeker zou komen", geeft Kaplan aan. En dat het steeds beter gaat en dat hij progressie bij me ziet."

Die progressie is momenteel ook op het veld voor de buitenwereld zichtbaar, want de oud-verdediger van Trabzonspor laat zich gelden in de defensie van de Amsterdammers. John van 't Schip kan niet meer om de 21-jarige verdediger heen en Kaplan lijkt dan ook zeker te zijn van een basisplaats in de komende weken: "Door mijn blessure is het anders gelopen, maar ik ben gelukkig hier te zijn. Vanaf nu kan het alleen maar beter worden", besluit de Turkse voetballer.