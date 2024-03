Mossou over 'wel heel pijnlijke periode': 'Het is gewoon faliekant mislukt, gegokt en verloren'

Sjoerd Mossou volgt met grote verbazing de ontwikkelingen bij Paris Saint-Germain op de voet. De regerend kampioen van Frankrijk investeerde de afgelopen jaren honderden miljoen euro’s aan het - op papier tenminste - geweldige aanvalstrio Lionel Messi, en Neymar, maar na dit seizoen speelt geen van hen meer in Parijs. Messi en Neymar vertrokken vorige zomer al uit de Franse hoofdstad en het lijkt een kwestie van tijd voordat Mbappé zich met ingang van de volgende jaargang speler van Real Madrid mag noemen.

Neymar maakte in de zomer van 2017 voor een duizelingwekkend bedrag van 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar PSG. Die zomer streek ook Mbappé neer in Parijs. PSG huurde de Franse aanvaller in eerste instantie een jaar van AS Monaco, alvorens een jaar later liefst 180 miljoen euro op tafel te leggen om hem definitief over te nemen. Neymar en Mbappé kregen vanaf de zomer van 2021 gezelschap van Messi, maar ook met de Argentijn in de ploeg slaagden de Parijzenaren er niet in om de felbegeerde eindzege van de Champions League in de wacht te slepen.

Messi maakte afgelopen zomer transfervrij de oversteek naar de Verenigde Staten en Neymar vertrok voor een stuk minder geld dan zijn aankoopbedrag naar Saudi-Arabië. Mbappé is de volgende en laatste van het aanvalstrio die de deur van het Parc des Princes achter zich dicht gaat trekken. De Fransman is in het bezit van een aflopend contract en hij heeft bij de Parijse leiding al kenbaar gemaakt dat hij niet gaat verlengen. Bij Real Madrid wacht een enorme zak aan tekengeld op Mbappé en het lijkt een kwestie van tijd voordat de clubs de verhuizing van de aanvaller aankondigen. “Dat heeft toch ook iets moois dat verhaal?”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

“Dat PSG op een gegeven moment tientallen, nee honderden miljoenen euro’s uitgeeft aan Neymar, Messi en Mbappé, ze niets winnen, althans geen grote prijs, en vervolgens al die jongens gewoon transfervrij de deur uitlopen. Dat is toch echt onvoorstelbaar”, vervolgt Mossou. “Als je daar een rekensommetje van maakt, dan moet dat denk ik de slechtste deal ooit zijn geweest.” Presentator Etienne Verhoeff betwijfelt dat, omdat PSG buiten het veld mogelijk wél veel profijt heeft gehad van de aanwezigheid van de sterren. “De marketingwaarde is heel groot en het social mediabereik is enorm gegroeid in die jaren. Dat telt ook allemaal wel mee, maar als je puur kijkt naar het sportieve resultaat, dan is dat wel een heel pijnlijke periode geweest”, zegt Mossou. “Het is gewoon faliekant mislukt. Gegokt en verloren.”

Mbappé heeft overigens nog wel de kans om met PSG de Champions League te winnen. De Fransen verzekerden zich dinsdagavond ten koste van Real Sociedad van een plek bij de laatste acht in het miljardenbal. Mbappé was in de heenwedstrijd tegen de Spanjaarden al trefzeker en loodste zijn ploeg dinsdagavond met twee doelpunten hoogstpersoonlijk naar een 1-2 overwinning.