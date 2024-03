Slecht nieuws voor supporters van voetbalclubs in de KKD: Wéér wedstrijden zonder uitsupporters

De wedstrijd tussen MVV Maastricht en FC Den Bosch wordt komend weekend zonder uitsupporters uit Brabant afgewerkt in Limburg. In het Parkstad Limburg Stadion zullen op 7 april ook geen supporters in het uitvak plaatsnemen wanneer Roda JC Kerkrade - VVV Venlo op het programma staat. De gemeente Maastricht en de gemeente Kerkrade hebben zo hun redenen voor het weren van de fans.

De lokale driehoek, bestaande uit burgemeester, politie en openbaar ministerie, vindt dat de veiligheidssituatie in De Geusselt in Maastricht nog niet goed genoeg is. “Dat begint natuurlijk met supporters die zich blijven misdragen”, legt burgemeester Wim Hillenaar uit. “Gezien de recente gebeurtenissen tegen FC Dordrecht en Roda JC willen we de risico’s op ongeregeldheden zo klein mogelijk houden waardoor we helaas deze maatregel moeten nemen.”

Ook algemeen directeur van MVV Maastricht, Laura van Leeuwen, geeft haar bevindingen. “We doen met onze organisatie onze uiterste best om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Daarbij hebben we ook de hulp nodig van politie, gemeente en de fans. Donderdagavond zitten we met alle partijen rond de tafel, inclusief de KNVB, om tot oplossingen te komen.”

De gemeente Kerkrade wilde buitenproportionele inzet van politie voorkomen, en laat daarom geen Venlonaren afreizen naar Zuid-Limburg. Burgemeester Petra Dassen-Housen aan het woord: “Het is jammer dat een dergelijk besluit moet vallen, in deze spannende fase van de competitie. Alle partners blijven van mening dat voetbal een feest voor iedereen moet zijn en zullen met inzet en passie aan die missen blijven werken.”