Slot heeft goed nieuws over vier Feyenoord-spelers: 'Na de interlandweek mogelijk weer terug'

Feyenoord-trainer Arne Slot is opgelucht over de laatste berichten rond de blessure van . De aanvallende middenvelder viel in het gewonnen bekerduel met FC Groningen uit met een op het oog zware knieblessure, maar zou op relatief korte termijn alweer terug kunnen zijn, zegt zijn trainer. Ook over en had Slot vrijdagmiddag uitstekend nieuws.

"Ja, de opluchting is groot. Ten eerste bij hemzelf, maar ook bij zijn medespelers en ook bij zijn trainer", zegt Slot over de kwetsuur van Stengs. "Dat heb je bij elke speler, want je wil bij geen enkele speler dat die langdurig geblesseerd raakt. Maar met iemand waar je een verleden mee hebt en die dat ook al heeft meegemaakt voelt dat nog extremer zo, dus is het heel mooi dat het op het oog geen zware blessure is."

Artikel gaat verder onder video

Met de opmerking over Stengs' eerdere blessure refereert Slot aan de kruisbandblessure die Stengs als speler van AZ opliep in 2017. Destijds was hij meer dan een jaar uit de roulatie, maar een dergelijke revalidatie lijkt de Oranje-international nu bespaard te blijven. Sterker nog: Stengs zou op relatief korte termijn alweer terug kunnen zijn, zegt zijn trainer. "We hopen dat hij er na de interlandweek weer bij is, maar daar moeten nog wel een aantal stadia voor doorlopen worden", aldus Slot.

Trauner en Bijlow

Ook verdediger Trauner en eerste doelman Justin Bijlow maken progressie in hun herstel, zegt Slot: "Die zouden ook maar zo eens om en nabij het interlandweekend weer beschikbaar kunnen zijn", al houdt de coach wel een slag om de arm. "De laatste fase van het herstel is vaak ook waar het naar de positieve of naar de wat minder positieve kan gaan." Daarnaast is ook Thomas van den Belt dichtbij zijn rentree in de hoofdmacht: "Die gaat morgen zijn eerste minuten bij de beloften maken", aldus Slot.