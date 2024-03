Sneijder voorspelt daverende verrassing: speler met nul interlands krijgt basisplek op EK

Wesley Sneijder verwacht een basisplaats voor in het Nederlands elftal op het EK. Timber speelde nog geen enkele wedstrijd voor Oranje, maar debuteerde deze maand wel in de voorselectie en kan debuteren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland of Duitsland.

Het middenveld van Oranje – en dan met name de positie naast Frenkie de Jong – is altijd onderwerp van gesprek aan de talkshowtafels. Met spelers als Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Jerdy Schouten, Xavi Simons, Joey Veerman, Mats Wieffer, Georginio Wijnaldum en Timber heeft bondscoach Ronald Koeman aan opties geen gebrek.

Van alle opties heeft Timber de minste ervaring in Oranje, maar toch voorziet Sneijder een belangrijke rol voor de Feyenoorder tijdens het EK in Duitsland. “Ik denk dat we een verrassing op het middenveld gaan krijgen, dit EK. Ik denk dat Timber gaat spelen. Samen met Frenkie de Jong en iemand erbij, misschien Reijnders.”

Wim Kieft zou Mats Wieffer opstellen en daar kan Sneijder ook wel begrip voor opbrengen. “Met Timber en Wieffer heb je een goed blok, plus Frenkie voor het voetbal. Laat de twee spelers voorin het dan maar uitzoeken, samen met de wingbacks”, zegt de recordinternational van Oranje maandagavond bij Veronica Offside.

De voorhoede lijkt op dit moment het zorgenkindje voor Oranje. “Ik denk wel dat het voorin lastig gaat worden. Ik ben fan van Brobbey en zou hem altijd laten spelen, met iemand eromheen. Wie dat gaat worden, gaan we dan zien”, aldus Sneijder. “Het is ook afhankelijk van wie er fit is. Memphis Depay zou kunnen spelen, maar dan vooral om Brobbey heen. Aan de zijkanten heb je dan Dumfries en Hartman.”

