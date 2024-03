Sneijder stoort zich gigantisch aan Oranje-opbouw: 'Hij moet hem in zijn handen pakken en lekprikken'

Wesley Sneijder snapt niet dat het Nederlands elftal in alle situaties wil blijven opbouwen. Hij stelt voor dat het middenveld en de verdediging wat vaker wordt overgeslagen, om risico op een tegengoal te minimaliseren.

De oud-middenvelder windt zich nogal op over de opbouw van Oranje tijdens Veronica Offside. “Soms moeten we wel eens van die Nederlandse opbouw af. Het was een oefenwedstrijd, dat snap ik wel, je gaat dingen proberen. Maar als je ziet dat er hoog druk wordt gezet, dan moet je niet continu blijven opbouwen. Gooi die bal gewoon lang!”

Artikel gaat verder onder video

In het programma wordt een fragment getoond waarin doelman Mark Flekken de bal naar Tijjani Reijnders passt, die op de eigen zestien staat. De middenvelder wordt echter gelijk onder druk gezet terwijl hij de pass ontvangt. “Deze bal mag toch nooit ingespeeld worden. Het staat helemaal vast. Wat moet hij ermee? Misschien in zijn handen pakken en lekprikken. Op het EK is dit dodelijk. Voetbal wordt beslist op details en dit is er eentje.”

Wim Kieft vindt de opmerkingen van Sneijder wat te kort door de bocht. “Wes, jij bent in Nederland opgeleid, toch? Zo leiden we op hier.” De Utrechtenaar vindt echter dat je je als team moet aanpassen aan de situatie. “Normaal gesproken, als Nederlands elftal zijnde, heb je afgedwongen dat een ploeg inzakt. Dán kun je dit doen, lekker een balletje inspelen op Reijnders. Nu niet.”

Ook vergelijken de heren de Nederlandse stijl met die van Italië. Waar Nederland vooral mooi voetbal wil spelen, zou Italië vooral voor de winst gaan. Sneijder denkt dat we veel kunnen leren van de Zuid-Europeanen. “Ze moeten eens naar Italiaanse ploegen gaan kijken, hoe zij dat doen. Dit kan toch niet.” Clarence Seedorf valt Sneijder bij. “Als je kan opbouwen, bouw je op, als dat niet kan, betekent dat waarschijnlijk dat er hoger op het veld mensen een op een staan. In Italië vinden ze het prima om, als het niet anders kan, het middenveld over te slaan. En waarom zou je risico gaan nemen rondom je eigen doelgebied?”