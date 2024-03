Spelers FC Twente plagen Gijs Smal met muziek in de gym: 'Dan trekt hij rood weg'

Sinds het nieuws over zijn vermoedelijke transfer naar Feyenoord is gelekt, wordt geplaagd voor zijn medespelers bij FC Twente. vertelt bij Goedemorgen Eredivisie hoe de selectie omgaat met het nieuws.

Vlap erkent dat er grappen worden gemaakt. “Ja, daar zijn we altijd wel redelijk scherp op. Als we in de gym zitten, dan zetten we Hand in Hand op. Dan trekt hij rood weg”, lacht de linksbuiten. “Dat soort grapjes maken we altijd. Ook als er ruzies zijn. Dan zetten we We Will Rock You op en loopt iemand met zo’n K1 belt door de kleedkamer. Dat soort dingen doen we op onze manier.”

Volgens Vlap is Smal een ‘op-en-top prof’. “Hij doet er alles voor. Ik ken in dat opzicht weinig spelers als Gijs.” Zijn oude trainer Ron Jans ziet Smal ook wel bij Feyenoord spelen. “Jazeker, maar dat moet volgens mij betekenen dat Hartman verkocht moet worden. Ik denk dat Gijs niet als stand-in gehaald wil worden en dat moet hij ook niet doen, want hij moet spelen. Ik zou het niet aanbevelen.”

Jans krijgt daarna de vraag of Smal van Champions League-niveau is, aangezien Feyenoord volgend seizoen waarschijnlijk weer in het miljardenbal speelt. “Hij heeft wel het niveau om bij Feyenoord in de top van de Eredivisie te spelen. Feyenoord moet zelf nog steeds bewijzen van Champions League-niveau te zijn, dat is voor een Nederlandse club vrij lastig.”

Hans Kraay junior vindt het verstandig van Feyenoord om zich te versterken met Smal. Hij roemt de nauwe samenwerking tussen trainer Arne Slot en directeur Dennis te Kloese. “Ze halen transfervrij iemand om voor te sorteren op het vertrek van Hartman, in plaats van af te wachten en daarna iemand voor acht miljoen euro te halen.”