'Spelers van Liverpool willen Pepijn Lijnders als nieuwe hoofdtrainer'

De spelers van Liverpool zien Pepijn Lijnders als een geschikte opvolger van Jürgen Klopp, zo beweren Dean Saunders en Alan Brazil. De twee oud-voetballers hebben geluiden gehoord dat Lijnders populair is bij de spelersgroep.

Saunders in het seizoen 1991/92 zelf voor Liverpool en won toen de FA Cup. Brazil speelde niet voor Liverpool, maar wel voor rivaal Manchester United tussen 1984 en 1986. Ze werken inmiddels allebei voor radiozender talkSPORT en vertellen daar dat Lijnders weleens de topfunctie zou kunnen krijgen.

Artikel gaat verder onder video

“Mij is verteld dat de spelers het niet erg zouden vinden als de tweede man, Pep, het overneemt”, laat Brazil weten. “Dat heb ik ook vernomen”, antwoordt Saunders. “Lijnders weet in ieder geval hoe de hazen lopen bij Liverpool. De aanstelling van een nieuwe trainer zal een moeilijke keuze worden. Het is zo'n grote club.”

Lijnders sloot vorige maand uit dat hij aan de slag gaat als opvolger van Klopp, die heeft besloten te stoppen. “We gaan dit project samen afsluiten”, liet hij toen optekenen. Nadien werd Lijnders meermaals in verband gebracht met Ajax, al is het onduidelijk of hij wordt gezien als potentiële hoofdtrainer of assistent.