Sterkhouder sluit vertrek niet uit: 'Als het goed is voor mij en Feyenoord, waarom niet?'

heeft het uitstekend naar zijn zin bij Feyenoord, maar sluit niet uit dat hij komende transferzomer een stap hogerop gaat maken. De verdediger benadrukt tegenover het Slowaakse medium Aktuality echter dat hij absoluut geen vertrekwens heeft.

Hancko verlengde in februari dit jaar zijn contract tot medio 2028 bij Feyenoord. Geïnteresseerde clubs zullen dus met een hoop geld moeten komen om de sterkhouder los te kweken uit Rotterdam. De 26-jarige verdediger heeft het daarnaast uitstekend naar zijn zin. "De relatie met de club en de supporters is fantastisch", zegt hij.

"Het juiste moment om een stap te maken komt vanzelf, maar zelfs als ik niet vertrek, zal ik in de Champions League spelen met Feyenoord. Ik heb het hier geweldig naar mijn zin", gaat hij verder. "Er speelt tot nu toe niets. Door mijn nieuwe contract zal het niet gemakkelijk zijn. Maar als er een mogelijkheid is en het is goed voor mij en voor Feyenoord, waarom niet?", aldus Hancko, die zich komende zomer op het EK in Duitsland in de kijker kan spelen.

De Slowaak droomt er van om ooit nog eens het shirt van Liverpool te mogen dragen. Al sinds 2005 is hij fan van de Engelse grootmacht, die in dat jaar de Champions League-finale won. "In 2007 kwam Martin Škrtel bij Liverpool en sindsdien ben ik erg fan. Ik volg de Premier League het meest, dus het is mijn droom daar te spelen."