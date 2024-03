Taalbarrière bij basisspeler van Ajax: 'Mijn Engels is zwak, maar probeer er beter in te worden'

Ajax-verdediger heeft moeite met de Engelse taal, zo onthult hij tegenover AjaxLife. De Turk, die zich na lang blessureleed eindelijk kan laten zien aan het publiek in de Johan Cruijff ArenA, werkt hard aan zijn taalbarrière, waar hij in het veld overigens niet door wordt verhinderd.

Kaplan, die sinds de zomer van 2022 bij Ajax speelt, zag afgelopen zomer de ene naar de andere buitenlander richting Amsterdam trekken. De hoofdmacht van Ajax bevat momenteel twaalf verschillende nationaliteiten, waardoor de voertaal Engels is. “Mijn Engels is zwak, maar ik probeer er elke dag beter in te worden”, zegt Kaplan.

Artikel gaat verder onder video

“Omdat ik de voetbaltermen wel ken, hindert het me verder niet”, gaat de Turk verder. Ook Nederlands is een gehoorde taal op De Toekomst. “Toen ik tijdens m’n herstelperiode fysiotherapie kreeg, sprak de fysio steeds Nederlands tegen me. Toen leerde ik wat woordjes, maar het blijft een moeilijke taal. De voetbaltermen beheers ik wel”, zegt de 21-jarige centrumverdediger.

Kaplan mag zich pas sinds kort speler van Ajax 1 noemen. Nadat de Turk in 2022 naar Amsterdam trok, was hij steeds geblesseerd. In de uitwedstrijd tegen AZ (2-0 nederlaag), mocht Kaplan voor het eerst invallen bij Ajax. Een week later, tegen FC Utrecht (2-0 winst) startte hij voor het eerst. Omdat de stopper naar behoren presteert, is de verwachting dat hij zijn basisplaats voorlopig blijft houden. Dus ook tegen Aston Villa, de tegenstander van donderdagavond in de eerste achtste finale van het Conference League-tweeluik.