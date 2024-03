Vermoedelijke opstelling Ajax: één vraagteken voor Van ’t Schip tegen Aston Villa

Het is nog maar de vraag of donderdagavond in actie kan komen tegen Aston Villa. De aanvaller van Ajax ontbrak in de afgelopen twee wedstrijden wegens een knieblessure en moet de eerste wedstrijd van het Conference League-duel mogelijk ook missen, zo liet John van ’t Schip woensdag weten op de persconferentie.

Door een knieblessure moest Berghuis de afgelopen twee wedstrijden van Ajax (tegen AZ en FC Utrecht) missen. Het laatste duel dat de sterkhouder speelde was tegen FK Bodø/Glimt, toen Ajax zich, mede dankzij een doelpunt van de linkspoot, plaatste voor de achtste finale van de Conference League.

Berghuis keert in die eerste achtste finale dus mogelijk terug in de basiself. Wie sowieso in de basis start, is Diant Ramaj, aan wie Ajax deze achtste finaleplaats grotendeels te danken heeft. In de verdediging kiest Van ’t Schip vermoedelijk opnieuw voor vijf spelers: Tristan Gooijer, Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato en Borna Sosa.

Vóór de verdediging zullen Sivert Mannsverk en Jordan Henderson fungeren als controlerend blok. Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson completeren het middenveld, terwijl Brian Brobbey als diepste spits voor de doelpunten moet zorgen. Steven Bergwijn ontbreekt nog tegen Aston Villa. Ook Josip Sutalo zal sowieso niet van de partij zijn. De Kroaat was tegen FC Utrecht al niet van de partij wegens een blessure, maar had tegen Villa nooit gespeeld door zijn rode kaart die hij tegen Bodø/Glimt pakte.

Vermoedelijke opstelling Ajax:

Diant Ramaj; Tristan Gooijer, Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato, Borna Sosa; Sivert Mannsverk, Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Kristian Hlynsson; Brian Brobbey