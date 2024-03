Te Kloese deed Van 't Schip pijn: 'Ik heb er een slecht gevoel over en hij denk ik nog slechter'

Dennis te Kloese werkte bij het Mexicaanse Chivas Guadalajara samen met Ajax-trainer John van 't Schip, maar die periode liep niet succesvol af. Te Kloese, nu technisch en algemeen directeur bij Feyenoord, besloot de trainer van de Amsterdammers te ontslaan in Mexico. De bestuurder vindt dat hij het anders had moeten aanpakken en blikt in gesprek met FC Afkicken terug op de pijnlijke beslissing voor Van 't Schip: "Het zou me nu nooit meer overkomen."

Van 't Schip was in het seizoen 2012/13 werkzaam in Mexico als trainer van Chivas Guadalajara. Uiteindelijk kwam de samenwerking al vroeg ten einde, omdat Te Kloese besloot afscheid te nemen van zijn landgenoot: “Dat is niet iets waar ik heel trots op ben", begint Te Kloese in de podcast De Beslissers van FC Afkicken. "Ten eerste vind ik John en zijn stafleden heel prettige en professionele mensen. Ik wil geen verwijten maken, want ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor mijn eigen acties, maar het verhaal werd mij voorgeschoteld dat het een beetje afgelopen was met John van ‘t Schip en Johan Cruijff. Cruijff was al weg en er werd mij eigenlijk verteld dat iedereen eigenlijk wel weg was of ging en er een nieuwe weg ingeslagen zou worden", legt Te Kloese uit.

Te Kloese vervolgt: "Omdat ik terug naar Guadalajara kon, was ik heel enthousiast. Ik had misschien zelf wat meer na moeten denken. Maar John van ‘t Schip en stafleden bleken toch nog wél onderdeel van de staf. Toen dacht ik: hè, waren die niet al weg? Het zijn goede mensen, dus ik wilde ze er eigenlijk wel bij houden", zegt Te Kloese, die aangeeft dat de druk van de Raad van Commissarissen en de eigenaar van de club vervolgens te groot werd: "Ik had toen eigenlijk moeten zeggen: Nou, dan ga ik gewoon weg."

Die keuze heeft Te Kloese destijds niet gemaakt, aangezien hij een goede band had met de club Chivas Guadalajara. Achteraf heeft de huidige bestuurder van Feyenoord wel het gevoel gehad dat hij de situatie rondom het ontslag van Van 't Schip in Mexico anders had moeten aanpakken: "Ik was misschien te jong. Het zou me nu nooit meer overkomen. Ik heb John (Van 't Schip, red.) laatst gelukkig een keer een hand gegeven rondom een wedstrijd. Maar ik heb er een slecht gevoel over gehad en hij denk ik nog slechter. Ik had het anders moeten doen", is Te Kloese kritisch op zichzelf.