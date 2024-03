Utrecht-supporter wordt héél stil na zien van tattoo in Lang Leve de Liefde

Het liefdesleven lijkt allemaal nét iets makkelijker te gaan als je partner voor dezelfde voetbalclub is als jij. Nou heb je daar zelf natuurlijk ook een beetje invloed op, maar als een programma, zoals Lang Leve de Liefde, je koppelt aan een date die komt uit de stad van je grote rivaal (in dit geval Ajax), dan wordt dat al een stukje lastiger. Zo is hier bijvoorbeeld een situatie met FC Utrecht-supporter Dion en Lindsay uit Amsterdam.

“Ik ben diehard Utrecht-supporter. Als iemand zegt: ‘kom mee, stappen in Amsterdam’, dan zeg ik: 'nee, sorry. Ga jij maar naar Amsterdam toe, ik wil je best afzetten, ik wil je ophalen, maar ik ga echt niet door Amsterdam heenlopen'”, zegt Dion in het datingprogramma van SBS6. Na die uitpsraak doet de vrouw haar jasje uit, waardoor een tattoo zichtbaar wordt met de welkbekende drie kruizen uit het stadswapen van Amsterdam, waarop de Utrecht-fan even stilvalt.

Bekijk hieronder het fragment uit LLDL: