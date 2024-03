Spaanse supporters huren billboard op Times Square in New York om te protesteren tegen gehate clubeigenaar

Supporters van Valencia hebben op een billboard op Times Square in New York geprotesteerd tegen de gehate clubeigenaar Peter Lim. De Singaporese zakenman verwierf in 2014 een meerderheidsbelang in de club, maar door grote financiële problemen kan Valencia de laatste jaren niet meer in de buurt komen van de successen van rond de eeuwwisseling.

In 2004 werd Valencia voorlopig voor het laatst kampioen van Spanje. In 2000 én in 2001 wist de club uit de sinaasappelstad bovendien de finale van de Champions League te bereiken, waarin achtereenvolgens werd verloren van Real Madrid en Bayern München. Dergelijke successen zijn momenteel echter ver weg: vorig seizoen streed de gevallen topclub zelfs lange tijd tegen degradatie uit LaLiga. Dit jaar is die dreiging er met een voorlopige achtste plaats niet, maar toch zien de supporters de gehate Lim liever vandaag dan morgen verdwijnen.

De fans zijn onder meer verbolgen omdat de club sinds het aantreden van Lim al negen trainers ontsloeg en bovendien zo'n beetje elk jaar de beste spelers moet verkopen om te overleven. Om hun boodschap ook buiten Spanje te laten weerklinken heeft een aantal supporters zendtijd gehuurd op een enorm billboard op Times Square. "Deze nachtmerrie moet stoppen", was de duidelijke boodschap die op het scherm in de Amerikaanse miljoenenstad werd getoond. De beelden werden op X gezet door het account Col-lectiu de Penyes Valencianistes.