Driessen schrikt van interview Ajax-aankoop: 'Hoort bij het eerste gesprek al bedankt te worden'

Ajax-middenvelder Sivert Mannsverk ontving na zijn eerste optredens sinds zijn blessures veel complimenten voor zijn inbreng, maar Valentijn Driessen is totaal niet onder de indruk van wat de Amsterdamse zomeraankoop laat zien. De verslaggever van De Telegraaf haalt in zijn column een uitspraak van Mannsverk uit een interview met het Algemeen Dagblad aan en stelt daarop dat Ajax hem alleen al daarom nooit naar Amsterdam had moeten halen.

Voormalig technisch directeur Sven Mislintat baarde begin juni opzien door na de transfervrije Branco van den Boomen voor veel geld Benjamin Tahirovic naar Ajax te halen. Hoewel de Amsterdammers met Van den Boomen en Tahirovic al twee nieuwe controlerende middenvelders zagen arriveren, achtte Mislintat het in de laatste dagen van de transferwindow noodzakelijk om er nóg eentje binnen te halen. Hij kwam in die zoektocht uit bij Mannsverk. De Amsterdammers telden een paar miljoen euro neer voor de Noor, maar hij beleefde een ongelukkige start in de hoofdstad.

Artikel gaat verder onder video

Mannsverk werd tijdens zijn debuut tegen FC Twente al na drie kwartier naar de kant gehaald en raakte anderhalve week later geblesseerd aan zijn voet, waardoor hij uiteindelijk maandenlang uit de roulatie zou zijn. De middenvelder maakte eind vorige maand zijn rentree binnen de lijnen en verscheen in de laatste drie wedstrijden telkens aan de aftrap. Mannsverk kon op lovende kritieken rekenen, maar na de ontmoeting tussen Ajax en Fortuna Sittard (2-2) schrijft Driessen totaal niet onder de indruk te zijn. “Op Brian Brobbey en in mindere mate Kenneth Taylor na was het één en al armoe tegen Fortuna Sittard. Met duizend breedtepasses kan je het spel niet maken, hoeveel je ook neertelt voor Jordan Henderson en Mannsverk”, zo leest het.

“De Noor van de FC Breed stelde in een interview dat hij het heerlijk vindt om de underdog te zijn”, vervolgt de verslaggever. “Een Ajacied die de rol van underdog prevaleert boven die van de favoriet; zo iemand hoort al bij het eerste gesprek bedankt te worden. Maar ja, dat eerste onderhoud was met de falende en inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Mislintat.” Met Henderson en Mannsverk als controlerend blok gaf Ajax tegen zowel FC Utrecht als Aston Villa weinig kansen weg, maar kwam het voetballend tot weinig kansen. Dat was tegen Fortuna Sittard niet anders. “Zonder Steven Berghuis ontbeert Ajax iedere creativiteit en dat heeft Ajax nodig om zelfs een onderdeurtje als Fortuna Sittard over de knie te krijgen. De Limburgers bewezen met mager materiaal trouwens dat de zogenaamd stevige defensieve organisatie met het 5-4-1-systeem niet zo hecht is als werd verondersteld”, aldus Driessen.