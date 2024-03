Valentijn Driessen walgt van optreden in Veronica Offside: 'Als je een grote jongen bent...'

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van het televisieoptreden van Clarence Seedorf eerder deze week. De voormalig topvoetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan was maandagavond te gast in Veronica Offside en kreeg van Wilfred Genee vragen over zijn tijd in het Nederlands elftal én de kritiek op Xavi Simons, maar weigerde zich over beide onderwerpen los te laten.

Genee was maandagavond benieuwd naar hoe Seedorf inmiddels denkt over zijn relatie met Marco van Basten, die tussen 2004 en 2008 bondscoach was van het Nederlands elftal. De vijfvoudig Champions League-winnaar raakte onder Van Basten echter uit beeld bij de nationale ploeg en behoorde daarom niet tot de selecties voor het Wereldkampioenschap in 2006 én het Europees Kampioenschap in 2008. “Ik zit ineens in een hele andere show. Ik heb eigenlijk helemaal niks meer aan dit soort gesprekken”, reageerde Seedorf gefrustreerd op de vragen van Genee.

De presentator wilde woensdagavond in Vandaag Inside van Driessen weten hoe hij naar het optreden van Seedorf heeft gekeken. De verslaggever van De Telegraaf toont zich kritisch op de voormalig international. “Hij zegt dat hij overal eigenlijk boven staat, maar hij staat eigenlijk nergens boven. Hij vindt dat hij het goed heeft gedaan als trainer en vindt het raar dat hij geen werk meer heeft. Hij wordt door jou geconfronteerd met een aantal zaken, waaronder Van Basten en het Nederlands elftal, maar geeft daar geen antwoord op. Als je een grote jongen bent… Wat je mij ook vraagt, dan geef ik jou antwoord. Hij niet”, zo klonk het.

Volgens Driessen verschool Seedorf zich achter ‘gemaakte afspraken’, waarvan Genee niet op de hoogte was. “Die worden niet aan jou doorgegeven, maar los daarvan. Je kunt toch gewoon antwoord geven? Je zit aan tafel om antwoord te geven, niet om verstoppertje te spelen”, aldus Driessen. Johan Derksen wilde zijn mening over Seedorf ook nog even kwijt. “Hij wil monologen loslaten. Hij wil het woord hebben. Het is echt een hele aardige gozer, ook nog een verstandige gozer. Maar er is één probleem: er is niemand zo tevreden over zichzelf als Seedorf”, stelt de Snor.

