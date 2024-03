Valentijn Driessen ziet bij nummer negen van Nederland opvolger van Arne Slot bij Feyenoord

Valentijn Driessen ziet in Kees van Wonderen een mogelijke opvolger van Arne Slot bij Feyenoord, zo geeft de journalist van De Telegraaf aan in het programma Voetbalpraat op ESPN. Van Wonderen vertrekt in de zomer bij SC Heerenveen. De Friezen staan op dit moment onder zijn leiding op een negende plaats in de Eredivisie.

"Van Wonderen misschien naar Feyenoord als opvolger van Slot", zegt Driessen als hij met Arno Vermeulen en Kenneth Perez in het programma Voetbalpraat een aantal opties voor verschillende trainers bekijkt. Voor presenator Wouter Bouwman klinkt de suggestie van de journalist van De Telegraaf als een grote stap voor Van Wonderen, maar Vermeulen verdedigt het standpunt van zijn collega; "De stap van Slot was ook groot toen hij naar AZ ging. Je moet natuurlijk ook een keer een kans krijgen."

Voor Feyenoord is het vooralsnog onzeker met welke technische staf de club het nieuwe seizoen ingaat. Slot ligt onder contract en heeft geen gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan, maar de kans lijkt groot dat er interesse komt voor de trainer van Feyenoord. Vorige zomer stond de trainer van Feyenoord in de belangstelling van Tottenham Hotspur, maar besloot hij de Rotterdammers trouw te blijven.