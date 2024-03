Driessen ziet Oranje-kandidaat: ‘Gedroeg zich verschrikkelijk irritant en de bal is zijn grootste vijand, maar…’

Valentijn Driessen verwacht dat Ronald Koeman de ontwikkeling en prestaties van in het restant van het seizoen goed in de gaten zal gaan houden. De middenvelder maakte zondagmiddag in de topper tussen PSV en Feyenoord zijn rentree binnen de lijnen na wekenlang met een blessure aan de kant te hebben gestaan en was meteen belangrijk voor de Eindhovenaren. Til stond nog maar net een paar minuten in het veld of hij bezorgde de koploper met een treffer een heel belangrijk punt in de strijd om het kampioenschap.

PSV-trainer Peter Bosz heeft dit seizoen heel wat te kiezen op het middenveld. Vooral op de positie achter de spits is de concurrentie moordend. Waar in de eerste wedstrijden van dit seizoen de jonge Isaac Babadi nog de kans kreeg, begon Bosz al vrij snel te rouleren op die positie. In navolging van Babadi mochten ook Ismael Saibari, Malik Tillman en Til zich allemaal laten zien. Laatstgenoemde slaagde er uiteindelijk in om een basisplaats te veroveren. Dat had hij vooral te danken aan zijn invalbeurt tegen Ajax op 29 oktober. PSV keek in de rust tegen een 1-2 achterstand aan, maar na de entree van Saibari en Til trok het de wedstrijd alsnog naar zich toe en werd er met 5-2 gewonnen.

Til kon sindsdien wekelijks rekenen op een basisplaats, maar stond in de hele maand februari aan de kant met een blessure. Hij miste daardoor de competitieduels met Ajax, FC Volendam, Heracles Almelo en PEC Zwolle én de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De aanvallende middenvelder was uitgerekend voor het duel met zijn oude werkgever Feyenoord weer volledig hersteld. Hij had niet lang nodig om zijn waarde te bewijzen. Zeven minuten na zijn invalbeurt was het al raak. “Wie Koeman aan het denken heeft gezet bij PSV - Feyenoord was invaller Til”, schrijft Driessen dan ook in zijn column in De Telegraaf.

“Aanvankelijk pendelde hij tussen de basis en de bank, maar Bosz smachtte naar zijn terugkeer na een blessure. Koud zeven minuten in het veld scoorde Til”, vervolgt Driessen. Het was alweer zijn achtste competitietreffer van het seizoen. Bovendien verzorgde Til ook al drie assists. “Verder stoorde hij als een waanzinnige om de Feyenoord-opbouw te verstoren en gedroeg zich verschrikkelijk irritant”, stelt Driessen. “De bal is vaak Tils grootste vijand, maar geen enkele potentiële international op het middenveld verenigt de drie eerder genoemde kwaliteiten van Til. Feyenoord-trainer Arne Slot betreurde het dat Til alweer fit was voor een invalbeurt in de topper. Dat moet met drie voorgeselecteerde Oranje-middenvelders in de basis bij PSV - Feyenoord de ogen van Koeman openen.”

Koeman maakte afgelopen vrijdag zijn voorselectie voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland bekend en heeft daarin plek voor PSV-middenvelder Jerdy Schouten en Feyenoord-spelers Mats Wieffer en Quinten Timber. Joey Veerman zal zich normaliter ook mogen melden bij Oranje, maar hij moest de kraker in Eindhoven wegens een blessure aan zich voorbij laten gaan. Van alle middenvelder was Driessen het meest onder de indruk van Schouten. Volgens de verslaggever kan Koeman niet meer om de Eindhovense zomeraanwinst heen.