Driessen vol lof na PSV - Feyenoord: ‘Zonder concurrentie de beste man van het veld’

Valentijn Driessen heeft na de ontmoeting tussen PSV en Feyenoord van zondagmiddag enkel lovende woorden over voor . Volgens de verslaggever van De Telegraaf was de middenvelder van de koploper van de Eredivisie ‘zonder concurrentie’ de beste man van het veld. Driessen is van mening dat Ronald Koeman bij het Nederlands elftal niet langer om Schouten heen kan.

PSV nam de controlerende middenvelder afgelopen zomer over van Bologna en hij speelde zich in Eindhoven meteen in de basis. Schouten bewijst dit seizoen dat het hem niet zoveel uitmaakt waar hij wordt opgesteld. De oud-speler van Excelsior is van nature een middenvelder en op die positie niet weg te denken uit het elftal van trainer Peter Bosz, maar hij speelde ook al regelmatig als centrale verdediger. Schouten begon in de topper tegen Feyenoord op het middenveld, maar toen PSV meer en meer onder druk werd gezet haalde Bosz hem een linie naar achteren.

Artikel gaat verder onder video

“Ook daar speelde de 27-jarige international onder het oog van bondscoach Koeman foutloos en was zonder concurrentie de beste man van het veld”, schrijft Driessen in zijn column. “In welke linie Schouten ook stond; het was de linie van PSV die Feyenoord op dat moment domineerde.” Driessen denkt dat het een kwestie van tijd is voordat Schouten zich definitief in de basis speelt bij het Nederlands elftal. Louis van Gaal haalde de middenvelder in de zomer van 2022 bij de selectie, maar deed vervolgens geen beroep meer op hem. Diens opvolger Koeman liet Schouten in eerste instantie eveneens links liggen, maar daar kwam tijdens de laatste interlandperiode in november verandering in.

De sterkhouder van PSV beleefde echter een ongelukkige rentree bij Oranje. “Hij oogde schuchter en onwennig. De foute passes in vooral de eerste helft tegen Ierland waren niet bij te houden. In het verloop herstelde Schouten zich enigszins, maar drie dagen later bleef hij negentig minuten op de bank tegen Gibraltar”, schrijft Driessen, die denkt dat Schouten ‘geluk’ heeft gehad dat het Nederlands elftal inmiddels al een paar maanden niet in actie is gekomen. “Inmiddels heeft hij zich bij PSV nationaal en internationaal zodanig gemanifesteerd dat Koeman niet langer om hem heen kan. Niet voor de twee oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland eind maart, maar ook voor het EK in Duitsland komende zomer.” Ondanks de enorme concurrentie op het middenveld, stelt Driessen.