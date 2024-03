Van der Gijp na afstraffing Ajax: 'Dat jochie kun je toch niet tegen een Premier League-club laten spelen?'

René van der Gijp vindt het eigenlijk niet kunnen dat door Ajax-trainer John van 't Schip werd opgesteld tegen Aston Villa. De begin dit jaar twintig geworden IJslandse middenvelder is technisch begaafd, maar kon zich fysiek niet meten met de spelers van de nummer vier van de Premier League, zegt Van der Gijp vrijdagavond in Vandaag Inside.

"Dat IJslandse jochie, dat kan je toch niet tegen een Premier League-club laten spelen?", vraagt Van der Gijp zich hardop af in de talkshow. "Ik bedoel: dat ventje heeft een koppie alsof hij veertien is. Daar is op zich niets mis mee, maar die Engelsen denken: 'Wat is dit?', dat kan niet joh." Johan Derksen reageert: "Zo'n Engelsman zegt in dat rijtje in de gang tegen hem: 'Mag jij zolang opblijven?'".

Van 't Schip

Presentator Wilfred Genee wil vervolgens weten of Van 't Schip de 4-0 afstraffing in Birmingham kan worden verweten. Derksen vindt van niet: "Nee. Johnny is een ontzettend aardige gozer, die heeft als trainer nooit ergens iets gepresteerd", begint de analist. Genee vraagt zich daarop lachend af of dit als compliment bedoeld is. "Dat is toch zo?", vervolgt Derksen echter. "Die heeft nog nooit een elftal beter laten voetballen. Ja in Zwolle even, maar daar ging het ook weer mis", pareert hij een tegenwerping van tafelgast Hélène Hendriks.

Het is wat Derksen betreft dan ook klip en klaar dat Ajax in de zomer op zoek moet naar een nieuwe trainer: "Dit kwam heel goed uit voor hem en voor Ajax, die vielen elkaar in de armen. Voor overbrugging: prima. Maar nu moeten ze heel goed uitkijken wie ze halen, want je moet iemand hebben die iets van de grond af op kan bouwen en die niet alleen maar loopt te zeiken dat hij nieuwe spelers wil. Want het geld zal wel redelijk op zijn."