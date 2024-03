Van der Vaart is Eredivisie-hype zat: ‘Iedereen heeft over 40, 50 miljoen euro… Hij is heel voorspelbaar’

Rafael van der Vaart, Theo Janssen en Khalid Boulahrouz hebben tijdens Rondo aangegeven niet helemaal te begrijpen wat men in ziet. De buitenspeler van PSV zou voor een flink bedrag kunnen worden opgehaald in Eindhoven, maar zo hoog schatten de analisten hem niet in.

Afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles (0-1 winst) stond Bakayoko niet in de basis, hoogstwaarschijnlijk om hem rust te gunnen in aanloop naar het Champions League-treffen met Borussia Dortmund. Dat de buitenspeler volgens menig analist veel waard is, snap Van der Vaart niet. “Iedereen heeft over 40, 50 miljoen euro… Hij is heel voorspelbaar. Zo iemand als Madueke vind ik echt veel beter.” Janssen had gehoopt al een meer volwassen speler op het veld te zien staan. “Hij voetbalt nog echt als een jeugdspeler. Het is alles of niets, heel speels.”

Volgens Boulahrouz haalt de Belg in Nederland een prima niveau, maar is hij nog niet klaar voor een stap hogerop. “Tegen middelmatige verdedigers lukt het hem allemaal wel. Dan gaat ie buitenom, binnendoor, et cetera. Maar als hij tegen een verdediger staat die met hem kan wedijveren, die vlug, vaardig en wendbaar is, bijvoorbeeld een Maatsen, dan durft hij de back niet maximaal te testen. Dan kiest hij toch voor zekerheid. Ik vind hem ook geen veertig, vijftig miljoen waard."

Bakayoko staat woensdag met PSV tegenover Dortmund in de Champions League. Het heenduel in Eindhoven werd 1-1. Bakayoko speelde in dat duel negentig minuten en staat aankomende woensdag waarschijnlijk ook in de basis.