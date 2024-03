Van Dijk heeft ontzettend veel spijt van actie na League Cup-finale: 'Dat had ik gewoon niet moeten doen'

heeft na zijn blessure een tijdje wat kritiek te verwerken gehad, maar hij heeft spijt van hoe hij heeft gereageerd na de gewonnen wedstrijd tegen Chelsea in de League Cup. De nummer 4 van Liverpool ziet zich even gaan in de kleedkamer en bulderde: ‘They thought I was finished’, door de omkleedruimte nadat hij de winnende had gemaakt.

“Ik had het er van de week nog over met iemand; dat had ik niet moeten doen. Omdat het nu overkomt alsof die negatieve periode mij écht hard heeft geraakt. Tuurlijk heeft het dat vast wel gedaan, in momenten, maar het ging mij erom dat heel veel mensen niet door hebben hoe complex een voorste kruisband- én een binnenbandblessure is. En dat je niet zomaar een-twee-drie terugkomt op het niveau dat je daarvoor had”, vertelt Van Dijk aan Voetbal International.

“Dáár kwam die emotie vandaan. Ik baal dan van de onnodige geluiden die ik zelf creëer. Ik hou juist helemaal niet van ruis rond mij, liever heb ik dat men praat over de wedstrijd. Je kan het menselijk noemen wat ik deed, ík vind het onhandig van me. Het leidde af van waarmee we bezig zijn en wat ik wil: een topseizoen draaien met de club en het beste jaar van mijn leven spelen”, vertelt Van Dijk met grootste spijt.

Komende zomer staat het Europees Kampioenschap op het programma. De Nederlandse aanvoerder vertelde onlangs al over zijn favoriete Nederlands elftal-shirtje aller tijden. Hij hoopt komende zomer weer wat shirtjes te kunnen toevoegen aan zijn collectie.