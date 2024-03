Van Gangelen tempert opluchting bij Feyenoord: 'Dat was een beetje voorbarig'

Jan Joost van Gangelen tempert de aanvankelijke opluchting rond de blessure van Feyenoord-speler . De Oranje-international viel vlak voor het einde van de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen uit na een charge van tegenstander . Zaterdagochtend kwam er voorzichtig positief nieuws over de kwetsuur die hij daaraan overhield, maar de ESPN-presentator wil daar 'wat nuance' in aanbrengen.

De Telegraaf wist zaterdag te melden dat uitgebreide scans hadden uitgewezen dat de schade aan de knie van Stengs alleszins meevalt. Wel wist de ochtendkrant daarbij te vermelden dat het uitduel bij koploper PSV van zondag sowieso te vroeg zou komen voor de oud-speler van onder meer AZ en OGC Nice, die in 2017 al eens een kruisband afscheurde waardoor hij ruim een jaar moest toekijken.

Hugo Borst is twee dagen na het duel in De Kuip nog altijd verbolgen over de harde overtreding van Peersman, die hem tot verwondering van velen niet eens op een gele kaart kwam te staan. De journalist spreekt van 'een moordaanslag': "Ik ben me rot geschrokken. Hij kan makkelijk eerder loslaten, kijk eens naar die onnatuurlijke buiging van het been", zegt hij in De Eretribune. Zijn tafelgenoten wisten Borst er echter van te overtuigen dat er geen sprake was van opzet bij Peersman ("Dat mag ik dan ook hopen"), maar hij kan er nog altijd niet bij dat de Belg zo'n groot risico liep. "Je moet er niet aan denken dat Stengs opnieuw de vernieling in wordt geholpen door zo'n onbezonnen daad", vervolgt Borst. "En ik was gisteren bozer dan vandaag, toen dacht ik echt: 'Ik hoop dat ze hem (Peersman, red.) ook een keer zoiets aandoen, zo kwaad was ik."

Daarop komt Van Gangelen met zijn reactie op het Telegraaf-artikel. "Overigens wat nuance bij het bericht dat het mee zou vallen, dat was een beetje voorbarig, zegt een zeer goede bron", begint de presenator. "Er moet meer onderzoek gedaan worden, de knie moet eerst tot rust komen, dan kunnen we na het weekend de laatste onderzoeken doen. Je kunt wel zeggen, dat als bij het eerste onderzoek duidelijk was geworden dat het compleet mis was, dan was dat nu al wel duidelijk."