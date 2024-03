Eerste berichten: zwaar aangeslagen Calvin Stengs krijgt duidelijkheid over blessure

Feyenoord en kunnen opgelucht ademhalen. De aanvaller van de Rotterdammers moest in de slotfase van de halve finale tegen FC Groningen (2-1) het veld verlaten met een brancard en was zichtbaar aangeslagen. De vrees voor een zware blessure was groot, maar De Telegraaf meldt zaterdagochtend dat Stengs geen ernstige schade heeft opgelopen aan de rechterknie.

In de blessuretijd werd Stengs onderuit gehaald door Groningen-verdediger Marvin Peersman. De 25-jarige aanvaller annex middenvelder maakte een zwaar aangeslagen indruk en verliet in tranen het speelveld in De Kuip. Ook in de kleedkamer trof Arne Slot na afloop een van pijn en shock huilende Stengs aan.

Artikel gaat verder onder video

De vrees voor forse kruisbandschade was groot in Rotterdam-Zuid, maar uitgebreide scans tonen aan dat de schade alleszins meevalt, zo schrijft De Telegraaf. Het is voor nu afwachten hoe lang Stengs eruit ligt met zijn blessure. De wedstrijd die zondag op het programma staat voor Feyenoord, de uitbeurt tegen koploper PSV, komt in ieder geval te vroeg voor de linkspoot.

Stengs is dit seizoen een belangrijke schakel in het elftal van Slot. De aanvaller speelde in totaal 36 officiële wedstrijden en scoorde daarin vijfmaal.