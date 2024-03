Van Hanegem ziet Ajacied door de mand vallen en doet beroep op Van 't Schip: 'Stel hem dan niet op!'

Wat Willem van Hanegem betreft mag de hype rondom Ajax-speler wel wat minder. Na de thuiswedstrijd tegen Aston Villa, die in 0-0 eindigde, was er veel lof voor de 21-jarige Turkse stopper. Daar waar er na de heenwedstrijd tegen de ploeg uit Birmingham met tamelijk positieve noot werd gesproken, was dat na de terugwedstrijd rigoureus anders.

Op Villa Park hielden The boys in claret and blue even flink huis: 4-0. Naast het feit dat Ajax niet meer in actie gaat komen in de Europese toernooien dit seizoen, houdt de club uit Amsterdam er ook enkele vervelende blessures aan over. Onder andere Kaplan viel geblesseerd uit. Van Hanegem legt in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad uit dat hij de hype rondom de Ajacied wel wat overdreven vindt.

Het ding wat Van Hanegem vooral op de kast jaagt zijn de mensen die na één goede prestatie direct oordelen, zo legt hij uit. “Veel mensen op televisie roepen het ook direct als het één wedstrijd wel aardig is. Dan willen ze dat direct uiten om te laten zien dat ze ook nog steeds voor die club zijn. Daar erger ik me wel aan”, gaat De Kromme verder.

Ook Sivert Mannsverk viel door de mand in de uitwedstrijd in Birmingham, zo zag Van Hanegem. “Er zit nu een speler bij die pilletjes neemt om rustig te worden en hij wordt er nu weer uitgestuurd... Stel die jongen dan niet op, man! Dat is niet goed voor de club, maar ook niet voor die jongen”, besluit het 80-jarige Feyenoord-icoon.