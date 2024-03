Van 't Schip laat miljoenenaankoop uit wedstrijdselectie: 'Hij zit er mentaal doorheen'

heeft een paar dagen vrijaf gekregen bij Ajax. De vleugelverdediger maakt geen deel uit van de selectie voor de wedstrijd tegen FC Utrecht van zondagmiddag.

Gaaei, afgelopen zomer voor minstens 4,5 miljoen euro overgenomen van Viborg FF, werd vorige week al in de eerste helft gewisseld tegen AZ door trainer John van ’t Schip. Nadien verwijderde hij alle publicaties op zijn Instagram-pagina, omdat hij door supporters onder vuur werd genomen.

“Ik heb Anton een paar dagen vrij gegeven”, beaamt Van ’t Schip bij ESPN, kort voor de aftrap van de wedstrijd tegen Utrecht. “Dat heeft te maken met het mentale aspect, want fysiek is hij op zich prima. Hij zat er helemaal doorheen. Wij vonden als Ajax dat hij even wat tijd nodig had. Hij sluit morgen gewoon weer aan.”

Zondagochtend werd de situatie van Gaaei ook besproken bij Goedemorgen Eredivisie. Volgens Hans Kraay junior zou het juist goed zijn geweest als Gaaei deze week had getraind. “Ik zal wel gek zijn, maar dat maakt me niet uit. Hij is natuurlijk flink op z’n nummer gezet. Eerst door Maurice Steijn, nu door Van ’t Schip. Wat is er fijner dan tegen die jongen te zeggen: ‘We gaan even samen trainen, voorzetjes doen…’ Hij heeft vrij gekregen, maar ik denk dat hij niet thuis moet revalideren in z’n hoofd. Hij moet gewoon lekker met een trainer en de bal aan de slag.”

