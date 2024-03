'Ik wil een basisplek bij Oranje, maar onze beste speler speelt op mijn positie'

hoopt op een basisplaats tijdens het komende EK in Duitsland, maar weet ook dat de concurrentie op het middenveld bij Oranje moordend is. Een fitte zal van de bondscoach altijd de voorkeur krijgen, weet de PSV-middenvelder.

Veerman speelde een prima wedstrijd tegen Duitsland (2-1 verlies) en luisterde zijn optreden met een goal op. In gesprek met NOS-journalist Jeroen Stekelenburg praat hij over de posities waar hij bij Oranje uit de voeten kan. “Links op het middenveld is al een tijdje mijn positie. Tegen Dortmund twee keer en in de topwedstrijden in Nederland heb ik regelmatig op zes gespeeld. Dan kom je ook vaak op rechts uit. Dat terrein is dus niet onbekend voor mij.”

De 25-jarige middenvelder zou graag van grote waarde zijn voor Oranje tijdens het komende eindtoernooi, maar blijft realistisch. “Het zou heel mooi zijn om vanaf de aftrap te mogen beginnen op het EK. Maar ik ben er nu vijf, zes periodes bij en ben al heel blij als ik mee mag. Ik krijg ook best veel minuten van de bondscoach.”

Veerman probeert het beste te maken van de minuten die hij van bondscoach Ronald Koeman krijgt, maar weet ook dat dat mogelijk niet genoeg is. “Ik doe er alles aan om mezelf in de basis te spelen, daar streef ik naar. Het is aan mij om mijn rol goed in te vullen. Ik moet ermee dealen dat de beste speler van het Nederlands elftal op mijn positie staat. Dat is nou eenmaal zo.”

