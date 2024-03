Verbazing om taalgebruik van Noa Lang tegen eigen vriendin: ‘Geen respect’

Verbazing op social media om een scène uit de documentaire Lastpak over het leven van . Met name het taalgebruik dat de aanvaller van PSV bezigt in een gesprek met zijn vriendin Blossom de Weerd, oftewel Blossom Blue, leidt tot afkeurende reacties.

In de eerste aflevering van de documentaire heeft Lang, op dat moment nog in dienst van Club Brugge, net te horen gekregen dat hij is opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. In de bewuste scène belt de vleugelspeler druk met iemand over welke voetbalschoenen hij wenst te gebruiken op het eindtoernooi.

Artikel gaat verder onder video

Terwijl Lang druk en passievol belt, wordt hij op de achtergrond door zijn vriendin tot haast gemaand. De twee staan namelijk op het punt om het huis te verlaten. “No, je kunt dit ook in de auto doen. Ik moet echt weg”, zegt De Weerd tegen Lang.

Wanneer de aanvaller zijn telefoongesprek heeft afgerond, roept hij tegen zijn vriendin: “Broer! En dan? Ik praat over voetbalschoenen, man. Gek. Vriend, zonder die voetbalschoenen was ik niet eens op een WK. Ik heb toch goede voetbalschoenen nodig, of wat?”

Een video van de scene wordt onder meer breed uitgemeten op TikTok. De toon en het taalgebruik van Lang tegenover De Weerd zorgt tot verbaasde en afkeurende reacties in de commentsectie. “Deze documentaire geeft geen beter beeld van hem. Ik vind hem oprecht een klein kind, dat niet eens respect kan tonen voor zijn vriendin”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een ander reageert cynisch: “De kleur van die voetbalschoenen was gewoon belangrijker dan zijn zwangere vrouw die haast heeft.”