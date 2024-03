Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot voert één wijziging door ten opzichte van kraker tegen PSV

Feyenoord zal in de wedstrijd tegen Heracles Almelo op zondagavond naar alle waarschijnlijkheid gaan starten met Igor Paixão in plaats van met Antoni Milambo. In de uitwedstrijd bij PSV, die in 2-2 eindigde vorige week zondag, begon coach Arne Slot nog met het achttienjarige talent. Voor de rest lijken er geen wijzigingen te zijn, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Coach Slot kan in de wedstrijd tegen Heracles niet op iedereen uit zijn selectie een beroep doen, mocht dat nodig zijn. Thomas van den Belt maakte weer minuten bij Feyenoord Onder 21, dus hij zal niet spelen op zondagavond. Justin Bijlow en Gernot Trauner staan nog altijd niet op het opstellingsformulier. Er zijn ook nog geen signalen dat ze al meetrainen met het team.

Artikel gaat verder onder video

Heracles-coach Edwin van de Looi kan zondagavond ook beschikken over rechtsback Kelvin Leerdam. In de wedstrijd tegen Almere City verliet hij nog het veld nadat hij een elleboog kreeg van Thomas Robinet, die vervolgens rood kreeg. Aan dit incident heeft 33-jarige verdediger enkele hechtingen overgehouden.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles begint zondag om 20.00 uur in De Kuip. Feyenoord staat met 56 punten op de tweede plek in de Eredivisie en zag nummer drie FC Twente zaterdagavond dichterbij komen: de voorsprong is nog drie punten. Heracles staat met 23 punten op de veertiende plaats.

Vermoedelijke opstellingen Feyenoord en Heracles Almelo

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerouki, Timber; Minteh, Gimenéz, Paixão

Vermoedelijke opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Wieckhoff, Leerdam, Hoogma, Oppegard; Hrustic, De Keersmaecker, Bruijn; Limbombe, Hornkamp, Hansson