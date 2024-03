'Mooi nieuwtje' over Van Praag: 'Dat mag hij nog meemaken als RvC-voorzitter van Ajax'

Ajax-clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf komt met een 'mooi nieuwtje' over Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club. Waar de 76-jarige oud-clubvoorzitter in november 2023 nog voor een beperkte periode zei in te stappen, zou hij in ieder geval tot maart 2025 aanblijven in zijn huidige rol, waardoor hij het 125-jarig jubileum van Ajax in die hoedanigheid zal meemaken.

De naam Van Praag is door de geschiedenis heen innig verweven met Ajax. Vader Jaap van Praag trad in 1964 aan als voorzitter van de club, toevallig ook het jaar waarin Johan Cruijff op 17-jarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal. Van Praag senior was verantwoordelijk voor het aanstellen van trainer Rinus Michels, die de basis legde voor het driemaal op rij binnenslepen van de Europa Cup I tussen 1971 en 1973.

In 1989, twee jaar nadat de inmiddels als Ajax-voorzitter teruggetreden Jaap van Praag bij een verkeersongeval om het leven was gekomen, trad zoon Michael in zijn voetsporen. Ook hij stelde in Amsterdam een trainer aan die de club naar grote successen zou leiden. Onder Louis van Gaal veroverde de club voor de vierde keer in de geschiedenis de inmiddels tot Champions League omgedoopte 'cup met de grote oren', en beleefde de club de (voorlopig) laatste periode van Europese dominantie.

In de Kick-Off podcast van De Telegraaf zegt Verweij vrijdag: "Ik denk dat we een mooi nieuwtje hebben, in ieder geval voor Michael van Praag. Die had aanvankelijk aangegeven dat hij instapte om er heel snel weer uit te stappen. Maar toen bleek al snel dat Michael het toch wel zo leuk vond dat hij wat langer wilde blijven dan Leo van Wijk. Maar Van Praag blijft waarschijnlijk in ieder geval tot maart volgend jaar. Niet de drie jaar waar hij voor aangesteld is, want dat is standaard. Maar hij mag het jubileum van Ajax, 125 jaar, nog meemaken als voorzitter van de Raad van Commissarissen."