Verweij ziet dolend Ajax: ‘Zonder hem kan je beter niet het veld opstappen’

Het ontbreken van is een belangrijke reden voor het mindere spel van Ajax tegen Fortuna Sittard, zo denkt journalist Mike Verweij. De spits was niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen, maar viel in de tweede helft wel in. Dankzij zijn doelpunt sleepte Ajax uiteindelijk een punt uit het vuur (2-2).

Pim Sedee geeft in de podcast Kick-Off een volgende voorzet: “Kun je zonder Brobbey net zo goed niet het veld opstappen?” Verweij kopt deze vervolgens in. “Als je hem kwijtraakt, heb je helemaal niks meer.” Daarmee doelt de journalist ook op het gemis van de andere belangrijke aanvallers Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Zij speelden zondag niet, maar zijn wel op de weg terug.

Verweij zet zijn vraagtekens bij de keuzes van John van ’t Schip en zijn medische staf. “Als je moet invallen, kom je er koud in, dat is heel moeilijk. Laat hem dan gewoon een helftje spelen. Dan komt Ajax misschien al snel op 1-0/2-0. Taylor scoorde natuurlijk vroeg. Ik denk dat Brobbey die bal, die Akpom miste, wel had gemaakt. Ik denk dat je dan heel snel klaar was geweest met dit Fortuna Sittard.”

De journalist voegt toe dat het niet starten van Brobbey ook een mentale boost is voor elke Eredivisie-tegenstander. “Danny Buijs (trainer van Fortuna, red.) was dolblij dat Brobbey niet speelde. Dat zegt voldoende over de status van de spits in Nederland. Ik denk dat spelers het in hun broek doen voor Brobbey en niet bang zijn voor Akpom. Als hij op het eind een halfuur kan spelen, kun je ook met hem starten. Ik snap de keuze van Van ’t Schip, maar had het misschien wel anders gedaan."

Verweij heeft ook weinig hoop dat Ajax aankomende donderdag kan stunten tegen Aston Villa. “Ik denk niet dat Villa in Amsterdam zijn ware gezicht heeft laten zien. Als Fortuna je al pijn kan doen… Dan denk ik dat het gewoon 2-0 of 3-0 wordt."

Ajax staat op dit moment vijfde in de Eredivisie, zes punten achter nummer vier AZ en respectievelijk één en drie punten voor op achtervolgers NEC en Go Ahead Eagles. In de Conference League speelt Ajax donderdag uit tegen Aston Villa. Het thuisduel eindigde in 0-0. Toch was de generale voor Villa ook niet denderend: the Villans verloren afgelopen weekend met 0-4 van Tottenham Hotspur.