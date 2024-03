Mogelijke Ajax-trainer geïdentificeerd: 'Staat er intern goed op, over zijn potentie geen twijfels'

De kans dat Dave Vos in de toekomst trainer van Ajax wordt, lijkt ontzettend groot. Sterker nog, misschien staat de huidige oefenmeester van de beloftenploeg van de Amsterdammers volgend seizoen al aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. Voetbal International ziet Vos als één van de acht potentiële vervangers van John van ’t Schip.

“Dat Dave Vos ooit hoofdtrainer van Ajax 1 wordt, staat in de sterren geschreven”, begint het medium in een uitgebreid artikel. “Vos nu als eindverantwoordelijke voor de groep bij Jong Ajax. Daar schommelen de resultaten logischerwijs, maar is ondanks de massale wisselingen in de spelersgroep wel iedere week de hand van de trainer te zien, met écht Ajax-voetbal.”

De veertigjarige trainer ‘staat er intern goed op, terwijl over zijn potentie geen twijfels bestaan’, weet VI. “De vraag is of het voor beide partijen verstandig is om hem nu al voor de leeuwen te gooien. Op die manier beschadigde Ajax eerder al een clubman als John Heitinga”, valt er te lezen.

“Vos realiseert zich ook: je krijgt maar één kans op een eerste indruk. Als hoofdtrainer ligt je hoofd snel op het hakblok, de hierboven geschetste rol als assistent-trainer is voor hem carrière technisch wellicht veiliger”, sluit VI af. De naam van Erik ten Hag kan van het Amsterdamse wensenlijstje geschrapt worden.

